「月配高股息ETF」00944報到！漲0.2%閃破發　投資人鬆口氣

▲野村趨勢動能高息（00944）及群益科技高息成長（00946）兩檔高股息ETF於9日正式掛牌上市，受投資人關注。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

野村趨勢動能高息（00944）9日掛牌上市，以15元開出，盤中最高漲到15.03元，漲幅0.2%，擁有月月配高股息的特色，同時也高於發行價15元，讓持有的投資人鬆一口氣。

「巨嬰」元大台灣價值高息ETF（00940）日前掛牌跌破發行價，使得多數投資人擔心後續月月配新兵表現，尤其是成分股雷同的00944。不過，00944上市以15元開出後，盤中最高觸及15.03元，守住發行價。

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00944追蹤指數為「台灣趨勢動能高股息指數」，以台灣上市上櫃普通股市值前300大為母體，再通過流動性檢驗者，選取3大基本面篩選指標如市值、現金股利、ESG資訊報告，再運用動能及股利雙指標計算綜合分數，擇優選取50檔股票。00944每股發行價為15元，5月8日淨值為15元，募資規模約13億元。

▲野村臺灣趨勢動能高股息ETF（00944）成分股。（圖／記者楊絡懸製表）

觀察00944持股權重前十大成分股，依序為亞翔3.53%、長榮鋼3.2%、至上3.15%、漢唐3.1%、瑞儀3.02%、群光2.77%、鈊象2.77%、宏全2.54%、中信金2.53%。

其餘成分股包括聯詠2.42%、聯發科2.36%、致伸2.31%、新普2.27%、新日興2.21%、神基2.07%、矽格2.06%、東和鋼鐵1.99%、日月光1.96%、瑞昱1.95%、元大金1.94%、欣銓1.93%、永豐金1.91%、中美晶1.83%、頎邦1.81%、南茂1.81%、可成1.8%、京鼎1.77%、兆豐金1.74%、亞泥1.74%、精成科1.74%、矽創1.71%、正新1.71%、晶技1.67%、聯電1.63%、光洋科1.61%、義隆1.56%、復盛應用1.55%、合晶1.54%、聚陽1.52%、聯陽1.5%、瀚宇博1.5%、台勝科1.47%、聖暉*1.41%、榮運1.29%、超豐1.23%、中碳1.02%、東洋0.97%、王道銀行0.82%、興農0.75%。