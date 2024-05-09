柯P捲不動產爭議　前閣揆陳冲：浮增容積不可濫用

▲看屋示意照。（圖／ETtoday資料照）

文／陳冲

美國總統初選，其中一項爭議是，川普任內國家債務增加多少?是8.4兆還是7.8兆美元?其實這種爭辯模糊焦點，毫無意義，因為都是印鈔機製造的數量寬鬆(QE)，只要看美國聯準會資產負債表規模劇增，不論是買公債、承接壞資產(MBS)等，最後都流入全球股市、房市，造成世界通膨、推升物價，受害的是各國民眾。

台灣選後，圍繞柯P身邊的議題不少，其中涉及某大型建案的容積獎勵，各方爭論不休，吸引媒體最多的關注，同樣的，這種爭辯意義也不大，問題應該是長期以來對容積率制度的規劃不當。記得2006/3/28針對聯勤信義土地天價標售案，我曾在報紙專欄建議，容積率移轉在性質上是以鄰為壑，將交通、公設、空汙、熱島效應等問題推給容積移入地區，而對周遭民眾的衝擊，並未追蹤評估，也構成房地價格的扭曲，應通盤檢討。

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2006/10政府召開經濟永續發展會議，本人代表金融界在分組討論時提出修法建議(都市計畫法第83-1條)，認應更細緻規範容積獎勵、移轉之法制，經充分討論大會決議列為應速執行。2007/12/4我在報端發表「高容積是商機也是危機」一文，說明修法的必要，以為呼應。不想該條不但未依決議在時限內修正，而且於2008年提法律修正案時，只簡單增加可折繳代金(支付代金換取容積)之文字，換言之，只要起造人有錢，即可憑空變出容積，而代金代辦了啥，民意機關也沒追蹤考核的設計，此種修法可謂愈修愈退步，有違中央法規標準法及行政程序法的規定。

台灣容積制度，向來有法定容積、獎勵容積、容積移轉等措施，2008年底立法院又新增折繳代金方式，已如前述。雖說城市發展、都市計畫多有因地制宜需要，許多細節都應由地方政府以自治法規訂定，但母法中不但欠缺折繳代金的原則，而且連折繳代金的法律定義，都付之闕如，換言之，這些涉及人民權利義務的事項，竟均由施行細則或行政規定代勞處理。

不動產專家常說，容積是公共財，容積較高的地區，應該就有相對較多的公共設施，以免影響生活品質，政府有管控容積的權力，相對就有維護地區容積品質的責任。容積攸關人民權利義務，在此不僅指起造人的權利，還涉及周遭鄰近居民的權利，可惜長期以來，關於容積的管理，我們竟一直倚賴都市計畫法第39、83-1等條簡略的文字，以及一些常惹爭議、次級法律基礎的規範。

經濟上適當的QE，也許可以有一時的榮景，但無節制的QE，將造成物價飛漲，通貨膨脹，遲早釀災惹禍。容積上的QE，也是一樣，為防微杜漸，請內政部除研修都市計畫法第83-1外，不妨公布全台各地增額容積的總數、公益成效，也研究一下應否設定上限，以免造成惡性通膨，不！惡性容積膨脹。