拜登批川普「未兌現承諾」！鴻海：已投資10億美元、聘千名員工

▲美國總統拜登（Joe Biden）在威斯康辛州造勢時，抨擊川普（Donald Trump）未兌現鴻海投資的承諾。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊絡懸／台北報導

美國總統拜登（Joe Biden）9日在威斯康辛州造勢時，提到微軟投資，並抨擊競選對手川普（Donald Trump）未兌現鴻海投資的承諾。對此，鴻海表示，威州廠區是製造資料伺服器的關鍵據點，投資規模達10億美元，當地員工數也已超過1,000名。

微軟總裁史密斯（Brad Smith）宣布，將斥資33億美元在威斯康辛州興建一座AI資料中心，可望創造2,000多個就業機會。受人矚目的是，這座AI資料中心座落於威斯康辛州東南部拉辛郡（Racine County），是鴻海集團原先2018年預計興建LCD面板新廠的土地。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於該廠址，曾被前美國總統川普形容是「世界第八大奇蹟」，但鴻海縮減計畫、加上面板產業景氣快速變動而沒能落地。如今拜登一同出席威斯康辛州活動時，卻大力抨擊競選對手川普未能兌現鴻海投資的承諾，成為美國總統大選的攻防焦點。

對此，鴻海發布聲明指出，自2020年以來，威斯康辛州工廠的就業人數增加了42%，至今也在威州投資約10億美元，並支持當地科技公司需建立的基礎設施，「我們為威斯康辛州有超過1,000多名員工在富士康工作而感到自豪。」