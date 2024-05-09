揚秦Q1每股賺1.16元　4月營收年增17％寫同期新高

▲麥味登。（圖／揚秦提供）

記者廖婕妤／台北報導

麥味登母公司揚秦國際（2755）今（9）日公布4月營收為2.01億元，年增17.28%、月增4.65%；累計前4月合併營收為7.68億元，年增16.57%，均創下歷年同期新高。另董事會日前也通過Q1財報，Q1合併營收為5.67億元，年增16.5%，稅後純益0.35億元，年增率20.3%，均為歷年同期新高，EPS為1.16元。

揚秦總經理林麗玲表示，Q1為連鎖早午餐營運淡季，但由於麥味登與炸雞大獅雙品牌的營運規模持續擴大，商品銷售暢旺，加上國內通膨壓力趨緩，內需市場回溫等因素下，造就淡季不淡的佳績。

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林麗玲指出，4月營收再次突破2億元，主要為Q1針對年後轉職與小資創業族群，加盟總部提供無息分期優惠的展店策略奏效，展店專案收入較過往亮麗，預期也將推升Q2的門市數量與商品收入增長。

展望後市，旗下連鎖加盟雙引擎「麥味登」與「炸雞大獅」將持續擴展門市版圖，林麗玲表示，不論是今年3月的台北春季加盟展，或是剛結束的台中加盟展，都可看到雙品牌的加盟創業熱度持續升溫，門市端更可見消費者對於麥味登推動健康食材的認同，隨著品牌力的提升，也同步強化了門市的獲利能力。截至目前，麥味登總店數859家，炸雞大獅海內外店數113家。