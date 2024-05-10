離開餐飲業「當豪宅保全」月薪45K　他曝12小時工作內容：後悔了

▲原PO後悔做這份工作。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者施怡妏／綜合報導

在不少人的認知裡，保全的薪水雖然普通，但是份輕鬆、能爽賺的工作，一名網友表示，從餐飲業離開，找了一份保全的工作，月薪45K，每天工時12小時，大部分時間要站在車道大門，其餘時間則是巡邏做雜事，但實際做起來又熱又累，也沒有認識貴婦，心生想離職的念頭。

男網友在PTT發文，「小弟剛去保全想離職」，工作地點是一個半豪宅，需要穿著像特勤的制服，工作時間從早上7點到晚上7點，每月工作時間288小時，休假時間為大月休7天、小月休6天，月薪45K起。

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每天需要站在車道大門3次，每次兩個小時，時間分別是早上7點到9點，中午11點到下午1點，以及下午3點到5點，除了站崗，他的工作還包括處理各種雜事和巡邏。最近天氣炎熱，在大門有點站不住，「也沒認識什麼貴婦」。

他透露，最近才從餐飲業離開，有點後悔，「雖然餐飲很操，看單月紅字排休，小弟是不是沒救了，妥妥的社會底層躺平底薪人，這輩子都沒希望了」。

對此，有網友勸他快跑，「找不用顧車道的，我看我們公司保全很爽」、「真心建議換工作，288封頂還只有45K，超少，你自己也說是豪宅了，那這種行情都50K+的」、「一天三班哨好累」、「一天站哨6小時，真的太累了吧」。

不過也有網友認為，其實不錯了，「45K不用專業技能，只要流汗不差了吧」、「保全45K，去看看外面工作，你還是好好做吧」、「保全4W5，真的算不錯了」。還有網友分享好友的經驗，「認識住戶或女兒有機會翻身，朋友保全做一做，變去住戶公司當員工，薪水現在52K，見紅休，也是從基層幹起，但是跟老闆很熟，所以老鳥不敢動他」。