長榮航Q1每股賺0.87元寫同期新高　4月營收年增17％

▲長榮航空。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

長榮航（2618）今日同步公告Q1財報及4月營收，Q1合併營收為519.15億元，年增16.9％，稅後淨利為47.12億元，EPS為0.87元，寫下同期新高。另4月營收為178.7億元，月增0.8％、年增17.48％；累計前4月合併營收為697.9億元，年增17.02％。

長榮航表示，今年全球跨境旅遊及商業活動往來熱絡，旅客出行需求仍強勁，加上機位供不應求，且同業復甦規模仍未達疫前水準下，高載客率及高票價常態將繼續維持，Q1客運運量年增27.1%，客運營收年增31.6％至365.31億元。

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長榮航指出，Q1整體航空貨運受到俄烏戰爭、通膨等因素影響，全球終端消費產品需求疲弱，惟電商需求暢旺，推升Q1空運貨量，運量年增17.2%，單位收益年減17.4%，貨運營收年減3.2％至101.12億元。

另4月客運方面，歐美長程航線需求持續暢旺，整體載客率近9成，加上適逢清明連假、賞櫻季節，東北亞航線表現亮麗；而東南亞的曼谷及清邁航線在泰國潑水節的效應下，載客率達9成以上；貨運方面，4月交付第9架波音777全貨機投入運力，整體艙位增加，加上跨境電商及伺服器等艙位需求推升運價，營收月增7.62%至40.27億。

長榮航指出，，為穩定增加運能、機隊汰舊換新且維持市場競爭力，目前已訂購44架客機將陸續交付，包括2架波音787-10、9架波音787-9以及18架空中巴士A350-1000、15架空中巴士A321neo。

此外，承租4架A330-300型客機將於2029年租期屆滿歸還，今（10）日通過董事會決議，將再向波音公司增購4架787-10客機，並於2029年開始引進，屆時787機隊將達到30架，合計採購金額不超過19.52億美元；另再增購1具GEnx備份發動機，以滿足機隊發動機周轉需求，採購金額不高過3683萬美元。