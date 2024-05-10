iPhone出貨高峰已過…和碩Q1每股賺1.22元！4月則逆勢成長20%

▲和碩公布2024年第一季財報。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

電子代工大廠和碩（4938）10日公布2024年第一季財報，歸屬於母公司業主淨利32.57億元，季減34.8%，單季每股淨利（EPS）1.22元，主要是因為iPhone已過出貨高峰。另外，和碩4月營收則月增近20%，受惠於通訊及車用業務成長。

和碩第一季營收2,504億元，季減26.8%，年減21.3%；毛利率4.2%，營業利益率1.2%；歸屬於母公司業主淨利32.57億元，季減34.8%，年增8.3%，單季EPS為1.22元。就營收占比來看，其中，消費性產品、通訊業務都有下降，不過毛利率的成長也是因為提高車用占比而改善產品組合。

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和碩也同步公布4月營收896.76億元，月增20%，年減16.5%；累計今年前4個月營收累計達3,400.75億元，年減20.09%。

觀察出貨狀況，和碩4月筆電出貨55萬台，月減15.38%，年減4.3%，主要是因為3月的季底效應，客戶拉貨力道，因此基期較高，不過仍看好第二季筆電出貨呈現季成長20%，消費性電子與通訊業務季對季持平，下半年則會有AI PC趨勢推升表現。

另一方面，和碩近年來也積極布局車用領域，5月14日將攜手恩智浦半導體（NXP）共同啟動車用電子聯合實驗室，雙方也會分享車用趨勢與洞察。和碩共同執行長鄭光志、和碩車用事業處總經理賴哲彥，以及恩智浦半導體台灣區業務總經理臧益群將現身。