航運金融發威！一表看6檔ETF刷新高　00878、00918帶頭衝

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

航運股、金融股連袂發威，國泰永續高息（00878）、大華優利高填息30(00918)等6檔台股ETF表現也相當精采。同步創新高。其中00878連2個月繳出「創天價」成績單，00918更因本周兩個交易日刷新天價，單周表現也獲封猛打賞，市場持續關注衝高後續航表現。

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▲5月10日創高6檔台股ETF今年以來表現，可點圖放大。（資料來源：彭博資訊、圖／ETtoday製表）

根據彭博資訊報價系統最新統計，至5月10日為止，收盤價創今年以來新高的台股ETF包含元大MSCI金融（0055）、國泰股利精選30（00701）、元大臺灣ESG永續（00850）、00878、永豐優息存股(00907)與00918。其中00878、00850、00918皆刷新史上新高。



6檔ETF中，受益人超過125萬的00878預定5月17日除息，於4月10日收盤價創下22.8元新高後，4月底公告配息0.51元創新高，股價受激勵欲小不易，5月10日衝破23元，終場以23.12元作收，再創成立以來新高點，今年以來含息報酬率超過8％。

法人分析，國泰金（2882）公布4 月獲利已海賺509.4億元，10日飆漲逾7%，加上中信金（2891）配息題材看俏，拉抬金控股連袂走揚，10日金融類股指數收最高1948.76點，創兩年新高，由於00878相較於其他高股息ETF，最大優勢就是產業均衡分散配置，有20%以上的金融股，再加半導體、傳產等，當大盤類股產生輪動時，幾乎都有機會受惠。

由於金融類股陸續公布的獲利明顯回升，配息表現亦優於過往，金融股成為飆升股，多檔表現強勢，以00878成分股來看，中信金佔了3.48%、元大金有3.10%、永豐金和國泰金則分別都是3.03%，今年以來4檔平均漲幅已有22%以上，使00878成為最受惠的ETF之一。

00878經理人游日傑分析，接下來6月初有輝達創辦人黃仁勳來台、台北國際電腦展（COMPUTEX）開展、以及金控股東會旺季等議題，預計將帶動另一波AI半導體、金融股題材，00878第三季後表現持續看旺。

大華優利高填息30(00918)經理人郭修誠觀察，00918近日成分股中，以航運與金融族群表現相對強勁。以金融股而言，近期除權息帶動了股價走勢，加上市場對於降息的預期將使金融股股價受惠等催化下，後市持續看旺。

在航運股的部分，郭修誠指出，丹麥航運巨頭馬士基(Maersk)已先透露，受紅海衝突影響，第二季遠東至北歐/地中海的運能恐減損高達20%，公司也因運能下滑、成本攀升而調漲旺季附加費(PSS)。此外，貨運承攬業者(Forwarders)近期向客戶示警，亞歐航線需求回溫，市況看來跟疫情高峰愈來愈相似。在運費調漲，且需求不變的情況下，空中運輸的需求增加，推升相關族群表現。