公司宣布新人調薪「老員工也有」！妹子卻更想離職了：真心寒

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李佳蓉攝）



記者朱祖儀／綜合報導

不少人工作最重視的就是何時加薪，但沒想到公司宣布調薪，反而逼走員工？一名女網友透露，公司日前宣布新進員工底薪提升5000元，老員工福利也會跟著調漲，不料她實際一算，發現自己不在調薪範圍裡面，讓她直呼心寒，「我是不是該轉職了？」文章曝光掀起討論。

原PO以「公司調薪但更想離職了」為題在Dcard透露，自己在公司已經工作6年，日前公司宣布新進員工底薪提升5000元，同時承諾老員工的福利、薪水也會跟著調整，原以為自己也同樣享受福利。未料公司卻突然公告，「老員工的底薪會調整到與新進員工相同的水平，可是如果原本薪水就超過此水平的員工暫時不會調薪」。

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原PO表示，她的薪水剛好比新進員工的底薪高出一點，但相差不到1000元，卻不符合調漲範圍，讓她覺得十分不滿，「我已經在公司6年了，原本前兩年公司已經調過新進人員底薪，這次大幅調漲5000，老員工的我多了6年的資歷，卻只有不到1000元的差距」。

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者周亭瑋攝）



原PO更不滿的是，她和新進員工底薪差異不大，業績卻要比新進員工多，「之前拚死拚活地拚業績升職等，比不上新進員工」，好奇是不是該轉職了，更感嘆「這樣的公司真讓員工寒心」。

網友紛紛表示，「連續三年薪水沒漲就可以走了，待越久越沒價值」、「別說啦，我調了10%薪水還比新人低，真是悲哀」、「很多公司都是這樣逼走老肝的，尤其是這幾年的科技業」、「知道你不敢走，走不掉」、「薪資多少就做多少的事啊！假如薪水跟新人差不多，那就做跟新人差不多的事情吧」、「這個世界很殘酷也很現實，待在同間公司要加薪很難，通常都是用跳槽的方式爭取到較好的薪水」。