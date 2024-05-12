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「帳戶突多5萬元」妹子憂詐騙！內行指入帳明細1關鍵：不是轉錯

▲戶頭突然多錢，任誰都會驚慌。（圖／記者曾筠淇攝）

▲戶頭突然多錢，任誰都會驚慌。（圖／記者曾筠淇攝）

記者施怡妏／綜合報導

銀行帳戶若突然多了一大筆錢，相信多數人的反應肯定是滿頭問號，相當驚慌，一名女網友表示，在網銀看存款明細，發現8日有一筆「行政院發」的錢，共5萬元整，不知道這筆錢的來源是什麼，擔心是詐騙集團的洗錢帳戶，貼文掀起網友熱論。

女網友在Dcard發文，「帳戶突然多5萬元整」，繳完卡費才發現有這筆入帳，備註的地方寫著「行政院發」，摘要則寫著「代發」，想破頭都想不到這筆錢是什麼，一點頭緒都沒有，也沒有申請其他的補助，擔心會是詐騙，「不是租屋補助，租屋補助在另外一個帳號，已經入帳了」。

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她曾嘗試聯繫銀行，希望能從銀行那裡得到一些解答，但銀行的回應是他們無法得知這筆款項的詳細資訊，建議她向行政院查詢，「好像就只能等星期一行政院有人上班，才能揭曉答案了」。

貼文曝光，掀起網友討論，「反正那個帳戶要有5萬元存款就好了，什麼名頭沒差，如果要求返還，妳就直接轉5萬而已」、「確定轉錯就退回去而已，別人轉錯不是妳的問題」、「行政院讓我想到輔助金耶，但不排除是詐騙轉的，妳最近有收到有人說什麼轉錯要妳轉回去的先不要喔，先查證後再說」。

還有網友分析指出，「雖然說我不在這銀行上班，但以這張轉帳紀錄來看，這不是別人轉入的，是銀行代為發放的，因為『摘要』這個是銀行系統的轉帳代稱，比如現金、轉帳薪資，不像一般自己轉帳可以隨意登打的備註，所以基本上可以撇除轉錯帳的問題，但這僅限我遇到的狀況解釋，畢竟我不是這家銀行的行員」。

關鍵字： 銀行存款行政院詐騙網友

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