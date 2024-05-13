捶心肝！退休差1年　會計師精算：綜所稅多繳近14萬

▲所得稅申報示意照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳瑩欣／台北報導

5月綜合所得稅申報季即將過半，去年退休、年資超過30年的老張本以為退職所得超過564萬免稅已經很高，興高采烈報完稅以後才發現比今年退休的人要多繳近14萬元綜合所得稅，等於少了一次跟團飛地中海旅遊的機會，原地大喊「捶心肝」。

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▲一張表秒懂退休計算。（圖／ETtoday新聞雲製表）

老張的退休金大失血並非個案，安永會計師事務所執業會計師楊建華試算發現，111年、112年退職所得都沒有調，到今年所得一次反應「退休金免稅額因應物價調整」落差非常大，如果一次領走1200萬元退休金，去年退休和今年退休，要多繳納的稅金大概在13.95萬元左右。

依照財政部公告，112年退休金要繳綜合所得稅的計算公式分3部分

1、完全免稅：

18.8萬元X年資=免稅總金額

2、半數課稅：

（37.7萬元－18.8萬）X年資=半數課稅

3、全數併綜所稅核課：

退休金全額－完全免稅金額－半數課稅金額

楊建華試算，老張工作30年，如果在112年退休，退休金1200萬元中，應課稅總額高達352.5萬元（已先扣除564萬免稅額與半數免稅金額）。

但是，財政部公告，113年度退休計算公式已經修正

1、完全免稅額：

19.8萬X年資

2、半數課稅：

（39.8-19.8）X年資



3、全數併綜所核課金額：

退休金全額－完全免稅金額－半數課稅金額

楊建華表示，免稅門檻調整後，113年退休的人，一樣領到1200萬元退休金，應課稅金額秒降至306萬元，與112年要課352.5萬元相較，一來一回下相差46.5萬元，以適用稅率30%計算，去年退休的老張要比今年才退休的人多繳13.95萬元的稅金。

會計師指出，就因應通膨調整稅率的趨勢觀察，多做一年是一年，愈晚退休愈省稅，「堅持一下」節稅效果大不同，有退休規劃的民眾值得仔細考量。