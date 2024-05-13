王永慶當面加持　張雅涵背景曝「11家店營收破億」

▲張雅涵24歲就創業開餐廳，憑著膽大心細開出4個品牌11家韓式料理，年營收共1.5億元。



圖文／鏡週刊

韓流盛行，台灣韓式料理店也遍地開花，開餐廳9年的張雅涵，旗下有韓虎嘯等4個韓式料理品牌共11家店，深耕百貨商場，年營收1.5億元，她創業時僅24歲。

她出生在政商家庭，曾被王永慶當面教記帳，存款僅50萬元也敢向韓國餐飲大亨要求合夥年糕火鍋店，做到月營收8百萬元。後來韓方欲售品牌，她代購名牌包籌錢買股份，改名「韓虎嘯」再出發，展店數更勝以往，她早已撕掉千金小姐標籤，成為自己的富一代。

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4月底，桃園新光影城內「韓虎嘯EXPRESS」餐廳出現台鋼雄鷹啦啦隊的韓國女神安芝儇，門外排著大批等進餐廳參與見面會的粉絲，韓虎嘯執行長張雅涵傳授3位啦啦隊女神待客之道，紮著俐落馬尾的她一身白T、牛仔褲年輕裝扮，渾圓大眼閃著自信爽朗，美貌不輸藝人。

▲韓國啦啦隊女神安芝儇（右2）在韓虎嘯舉辦粉絲見面會，張雅涵（左1）也緊急為她們特訓待客之道。

33歲的張雅涵，已是5個餐飲品牌的老闆，她的集團RH Group旗下有主打馬鈴薯排骨湯等韓式料理的韓虎嘯，二代店韓虎嘯EXPRESS則以個人湯定食為主，以及主賣個人韓式定食的初虎，與韓式街頭小吃的初虎MINI，共11家韓式料理店去年營收1.5億元，全開在百貨、商場內，今年2月首開街邊店早午餐「鞦CHILL Cafe & Bistro」。

張雅涵的多品牌策略很單純，「疫情爆發後，大家不共鍋，才衍生個人定食的品牌，後來商場需要客單價再低一點的店，開在美食街壁面櫃，才有平均價位200元以內的初虎MINI。我們的優勢是能配合商場設計門店，不像連鎖品牌都長一樣，青埔門市附近是水族館Xpark，那間店就以動物為裝潢元素，士林店旁邊有天文館，店裡就放一顆超大的月球。」

▲韓國啦啦隊女神安芝儇的粉絲為參加見面會，提前到韓虎嘯店面排隊。

▲馬鈴薯排骨湯（中）是韓國人喜愛的解酒料理，香辣濃郁，韓虎嘯原味呈現，小菜和泡菜還能無限續加。（388元／中份）

「我就喜歡做不一樣的事。」張雅涵性格直爽剛強，與柔美外表有極大反差，10年前紅極一時、引起排隊熱潮的韓國蜂巢冰淇淋，與首次進軍台灣的韓國泰一格年糕火鍋，背後推手都有她，24歲就創業開餐廳，「因為我不想當員工，從小就很敢追求自己想要的。」

張雅涵父親張永輝曾任桃園縣議員、觀音鄉長，也開補習班、幼稚園、環保科技公司，她從小耳濡目染，還曾於國小時，在父親的飯局上被台塑集團創辦人王永慶當面醍醐灌頂，「他們認識是因為迪士尼曾經想開在桃園，王永慶與爸爸討論開發，我覺得飯局無聊想買東西，王永慶就告訴我：『我女兒連買牙膏都要記帳，妳要懂得記錄買的物品、金額和日期。』後來我打工賺錢就有這個習慣。」懵懂小女孩無意間被經營之神加持，彷彿註定會走上商路。

▲韓虎嘯剛開幕時，張雅涵（左2）請來韓國藝人崔振赫（中）站台，掀起話題。（張雅涵提供）

高中時，她不想被爸媽要求成績換零用錢，開始到餐廳打工，少女時期就喜歡閃亮的金飾，好不容易存錢買到手，又因想買衣服缺錢賣掉，「沒想到黃金漲價，我賺了1000元，原來金價每日會波動，我從那時養成看金價的習慣。」當時全台黃金牌價不一，南部牌價較低，「某天金價大跌，我騙爸媽肚子痛，不上課，偷搭高鐵去高雄買，我買賣黃金一直到大學。」



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