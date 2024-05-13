跳槽到台積電當經理「年薪開700萬」！網見1處驚：獎金好大包

▲好友要跳槽到台積電工作。（圖／記者施怡妏攝）



記者施怡妏／綜合報導

台積電薪資給得大方，是許多民眾夢想進入的產業，就有網友表示，好友最近想跳槽去台積電，職等35（經理），跟人資在談薪資時，底薪開13萬，年薪約700萬元，好奇這薪水是正常的嗎？還是太低？對此，網友認為差不多，也有人驚呼，月薪13萬，年薪居然有700萬，「獎金是給多少？」

有網友在PTT發文，「台積電職等35技術經理薪水」，好友最近要跳槽到台積電，目前跟人資談論薪水，職等35，底薪約13萬元，「整年領滿，考績正常的話，稅前大概700萬元，以新的35來說，這樣算正常還是low ball呢？」

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對此，有網友認為差不多，「整包700萬好像差不多」、「35底薪不確定，但整包700其實差不多，但還是看紅不紅，有聽過700萬，也有聽過破千的，部門也會有差，另外明年分紅領滿不覺得會比前兩年高，時機也是一個因素」、「差不多，比700萬高的當然有，但開700萬，這數字算中間」、「認真回覆，13萬大概是10～15年資歷的34（副理）的底薪，但因為你空降，還是要看你前一份工作被認列的年資有幾年。年薪只能參考，HR通常講得會偏保守，而且這幾年景氣變化太大，數字肯定不會準」。

也有網友表示，如果可以談到職等35，問周圍朋友的意見會更有參考價值，「能談35職等的，周遭朋友應該也有差不多職等，問朋友可能比網上問鄉民好一點」、「可以談到35，沒業界朋友？」「這裡都低端產線仔，是能問出個什麼毛」、「這裡的人看起來像年薪700萬嗎？」

不少網友也驚呼，年薪可以領到700萬元，底薪竟然只有13萬，「年薪700萬，月薪才13萬？」「現在31職等底薪不是都6萬多了，35職等才13萬？」「月薪廢到笑，和我們剛畢業的菜鳥差不多」、「原來35職等月薪只有13萬喔」、「底薪13萬，年薪700萬？獎金是多大包」。