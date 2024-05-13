台驊曝「貨櫃三雄漲幅看運價」　全新共享辦公室拚年底損平

▲台驊董事長顏益財。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

運價近期大漲，貨櫃三雄股價也攀升，陽明（2609）、萬海（2615）今日盤中股價再攻漲停，「航海王」台驊控股（2636）近1年內才買進陽明股票5904張，台驊表示，從基本面來看陽明比較好，過去一年陽明及萬海股價都在原地踏步，貨櫃三雄漲幅還是要看接下來運費狀況，Q2目前看來比Q1好，接下來要看需求，美國線Q1需求成長20％，美國線艙位搶很兇，主要是因為歐洲線繞行問題影響，讓美國線運價攀升。

台驊指出，以巴戰爭問題很難解，不是單純戰爭及政治事件，還有牽涉到種族跟宗教，整體影響預計要到美國大選後才會真正定案；不過，受惠運價好、需求提升，因此貨櫃本質上Q2優於Q1，Q3雖然是旺季，但變數還很多，還是要再觀察。

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此外，台驊為提升自有資產使用效益，新投資韻驊T3CO共享辦公室，在北市信義區打造業態豐富的新創企業辦公室，共規劃194個公位，台驊表示，自5／2開始營業後，出租率已達20％，若是每月承租達75％就可以損益兩平，目標希望年底前可以達成。

台驊指出，共享辦公室是兩年前台驊控股買的房產、租給子公司韻華，每月90萬元租金，基本上殖利率2％是穩賺不賠，滿租1年可做到2700萬元，但基本上每月承租75％就可達到損益兩平，希望年底前可達成損平，若是達成就要設第2個共享辦公室。

T3CO總顧問邱蓓蓓表示，許多年輕員工希望生活平衡，有一個並非完全遠端的辦公環境。他們仍然重視面對面的交流與互動並渴望得到導師指導的機會，並與他人建立聯繫和建立社會關係，並有平衡健康的生活。

邱蓓蓓指出，企業在T3CO辦公風格的空間，可更輕易的促進協作和建立社群，這樣做的目的是融合傳統辦公室的優點，例如擁有公司歸屬感、促進與自身品牌的聯繫，並與其他企業團隊一同創意發想得到更多資源經驗，掌握先機及商機。