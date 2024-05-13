長榮目標價上看240元！亞系外資喊買　帶旺00919、00940

▲長榮海運。（圖／長榮提供）



記者廖婕妤／台北報導

航海王需求攀升前景看俏，亞系外資調高長榮（2603）評等至「買進」、目標價調高至240元，同步調高3年獲利預估，長榮今（13）日盤中漲逾8％最高衝至210元，帶旺群益台灣精選高息（00919）、元大台灣價值高息（00940）後市表現。

長榮將在明天公布Q1財報，法人看好EPS有望達到10元左右，且長榮至3月底群益台灣精選高息（00919）持股達6.19％，位居第二大股東，至5月13日持有張數已來到13.51萬張，持股小增至6.32％。

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雖然00940於4月1日才掛牌，未能在公司前10大股東中榜上有名，不過依照元大投信官網公告，至5月10日為止，00940已持有長榮9.74萬張，持股比來到4.56％，若持股未縮減，明年公告主要股東時有機會上榜。

亞系外資在最新報告中表示，長榮4月營收復甦，主要受惠更好的需求前景以及紅海事件，使得運價維持高檔；加上近期運價反彈，可望帶動Q2及Q3獲利，決定調高長榮評等至「買進」，目標價由190元調高至240元，同時調高今年至後年3年獲利預估。

亞系外資預估，長榮今年EBIT毛利率將達17.2％，隨著Q2、Q3獲利可望向上，同時調高2024年至2026年獲利預估，將EPS由原先預估的14.94元、8.52元以及9.83元分別調升至20.15元、11.65元及11.63元。