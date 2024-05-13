搶攻韓式料理百億市場規模　韓虎嘯拚今年營收成長20％

▲韓虎嘯創辦人張雅涵。（圖／韓虎嘯提供）



記者廖婕妤／台北報導

韓式料理需求上升，韓虎嘯韓式餐飲集團（RH Group）創辦人暨執行長張雅涵今（13）日指出，看好台灣韓式料理成長力道，今年營收目標可望成長20％至1.8億元，2025年起將以每年新增5-8家店的速度，穩定擴大集團版圖，預計未來3年營收年複合成長率可達50%至80%，將以穩紮穩打策略，朝向資本市場邁進。

張雅涵表示，目前台灣韓式料理1年市場規模約為100億元，僅次於日式料理，高於美式與東南亞各國料理，韓國政府透過成功的韓流影視操作，順勢帶動韓式料理在全球普及化，成功扭轉過去韓式料理給人廉價的刻板印象，取而代之的是精緻化與差異化，韓虎嘯韓式餐飲集團就是看好這項趨勢，決定強化品牌力、積極展店。

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張雅涵指出，韓虎嘯前身是「泰一格年糕火鍋」，張雅涵於2017年完成100%股權收購後，改為自創品牌「韓虎嘯」，並在短短7年內，不但順利撐過新冠疫情的不確定性，更一路發展成為旗下擁有4項品牌、全台共11家直營店的餐飲集團，其中除了初虎mini是以百貨商場美食街為主外，其餘地點都在百貨商場店中店。

張雅涵也說，餐飲也從2024年下半年開始出現觸底反彈跡象，順應這樣的市場發展方向，將從2025年起加快展店腳步，預計以每年新增5至8家店的速度穩定擴張，展店會以韓虎嘯或韓虎嘯Express等客單價較高的品牌為主，對營收帶動力道也會比較大，展店策略會建構在穩定的財務架構之上，未來3年50%至80%的營收年複合成長率應可期待。

此外，關於是否開放加盟，張雅涵表示，疫情結束後確實有許多聲音希望韓虎嘯韓式餐飲集團可以開放加盟，「這確實是我們內部樂觀其成的方向，若真的開放加盟，初期會以初虎mini這項品牌為主，並持續觀察市場接受度、逐步進行調整。」

至於海外市場，張雅涵指出，未來希望呈現的模式是透過交換品牌方式，與海外同業互相引進品牌代理，對於異國餐飲導入，韓虎嘯韓式餐飲集團內部同樣樂觀其成。