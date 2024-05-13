華碩Q1每股賺7.3元！「AI PC將掀換機潮」看好下半年驅動成長

▲華碩舉行法說會，對AI PC發展相當期待。圖為華碩AI雲創園區。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者楊絡懸／台北報導

PC品牌大廠華碩（2357）13日舉行法人說明會，對於市場情形，華碩共同執行長胡書賓表示，整個市場的復甦力道仍較為疲弱，觀望氣氛非常濃厚，不過，隨著新一代AI PC的來臨，整個PC產業將會迎接一個比較長期的成長週期。

觀察華碩今年第一季財報，營收1,141.06億元，季增2%，年增11%；稅後淨利54.47億元，季增39%，較去年同期轉盈因此年增4.24倍，每股淨利（EPS）7.3元；毛利率14.9%，季減0.5個百分點，年增6.8個百分點；營益率4.1%，季增2個百分點，較去年同期轉正。

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對於第一季水準表現不錯，法人也關注華碩接下來該如何延續動能，看待AI PC發展有什麼觀點？華碩共同執行長許先越表示，「AI是PC以來最重要的產業變革」，AI PC顧名思義就是在PC端執行AI功能，在一定程度上可以幫助用戶提高工作效率、提升使用者體驗。

許先越說，這不只是硬體要有NPU（神經處理器），更要搭配軟體、OS系統的整合，因此當AI PC帶動新一波需求，將能促進整體產業的獲利結構，相當看好下半年掀起換機潮。言下之意，在所有正向因素加總起來，市場氣氛對於PC產業相對樂觀。

展望第二季，華碩也指出，PC業務有可能季增10%至15%；零組件如板卡、伺服器等業務則約與第一季持平，主要是因為AI伺服器動能強勁，第一季出貨狀況表現很好而墊高基期，目前AI伺服器已占整體伺服器業務營收比重7成以上，第二季和下半年應能維持「倍數成長」。整體來說，華碩預期今年逐季持穩成長。