麥當勞、7-11都用的蛋！　全台首家「純雞蛋股」大武山6月上市

▲圖中為大武山總經理魏尚將、圖右為營運長魏毓恆。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

單一蛋雞飼養廠大武山（6952）將於6月中旬上市，今年Q1稅後淨利為4349萬元，EPS為0.72元，與去年同期相比轉虧為盈，主要產品以鮮蛋佔比近8成為最大宗，日產量達80萬顆以上，並在桃園、台南、屏東3地設有牧場及洗選場。法人指出，去年營運受到禽流感影響衰退，若今年無特殊事件，營運有望明顯回升。

營運長魏毓恆表示，大武山主要產品包括生鮮雞蛋、液蛋、蛋加工品及中雞，去年營收占比分別為78％、17％、4％及1％；主要客戶有統一超（2912）、全家（5903）、全聯、家樂福、大潤發等連鎖超市量販店，以及麥當勞、早安美芝城、丸龜製麵、SUKIYA等，其中，SUKIYA進到台灣開始首顆蛋就是採用大武山生產的蛋。

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魏毓恆指出，台灣蛋雞產業面臨多重挑戰，包括生產效率下降、成本不斷上升以及市場飽和，產業持續發展需加強食品安全管理，推動溯源制度，近年來，飼養規模的縮小及飼養戶數的增加使得家禽防疫和飼養管理變得尤為關鍵；此外，國際原物料、運費和油料的上漲，使得國內飼料價格上揚，公司透過一條龍規模化策略，從獸醫照顧、精準飼料配方、到最終產品洗選及包裝，全程自動化科技優質管理，有效降低成本提升獲利。

此外，因應政府鼓勵全面洗選，大武山攜手與日本最大蛋雞牧場TAMAGO＆COMPANY合作，在彰化建設大型雞蛋洗選加工廠，每日洗選蛋量可達100萬顆以上，滿產時可達到10％市占率，預計2025年前完工，未來更可望聯手在海外建廠投資，擴大營運規模。

大武山去年合併營收為11.48億元，稅後淨利為7208.2萬元，EPS為1.23元；今年Q1營收為3.38億元，年增51.5％，稅後淨利為4349萬元，EPS為0.72元；今年前4月營收為4.38億元，年增51.98％。