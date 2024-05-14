頭獎中不停！台彩端午加碼5億元　大樂透加開100組100萬

▲台彩總經理謝志宏（圖中）。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

端午加碼好運「龍粽」來！台灣彩券公司今（14）日宣布端午將祭出史上最多5款遊戲加碼，總獎金達5億元。最受歡迎的「大樂透」5月21日起將加開「100組100萬元」。

另外，今年改版推出全新玩法的「3星彩」及「4星彩」首度加入加碼行列，自5月20日起連續18期壹獎獎金翻倍，並於同日啟動「39樂合彩」加碼，連續12期「二合」玩法單注獎金提高至1,500元；每5分鐘開獎的「BINGO BINGO賓果賓果」6月7日至6月22日獎金加碼。

台彩總經理謝志宏表示，5月21日開獎的「大樂透」除了當期的例行獎號可以對獎外，會再加開100組6個促銷獎號（01~49號，每組開出6個號碼），每組獎金100萬元，總加碼金額1億元，若民眾幸運對中加開的任一組促銷獎號，即可帶走獎金100萬元，若同一組促銷獎號有兩注（含）以上中獎，則100萬元獎金依中獎注數均分。

謝志宏指出，如100組促銷獎號未全數開出，剩餘組數將於下期加開，直到100組100萬元獎金全部送出、或是到7月5日為止。想把握「大樂透」加碼期間限定雙重中獎機會的民眾，不妨參考歷年端午大樂透加開百萬獎項的中獎人買法，一次買齊「大樂透」5月21日至7月5日加碼期間的彩券，或與親友集資採用包牌買法提高中獎機會，不僅不會錯過每一期的中獎機會，若受到財神爺青睞，還有機會一舉帶走億元頭獎與加碼的百萬獎項！

由於這是台彩第5屆發行的第1年，端午節獎金加碼與備償獎金水位連動，這次加碼5億元與103年第4屆發行首年端午加碼4.8億元相較，明顯成長。

謝志宏估計，這次端午加碼，營業額將會增至17億元，高於平常3倍以上。他同時指出，台彩今年頭獎中獎率明顯提高，大樂透比往年開出機率高出1.7倍，威力彩更高出1.6倍。

台彩統計，大樂透從96年至今年4月16日，平均17天才開出1注頭獎，但113年以來，平均10天就有1名幸運兒中頭獎；至於威力彩從97年1月22日發行至今年4月16日，平均66天開出頭獎，但今年以來平均36天就誕生1名幸運兒，中獎率高的原因與買氣高、手氣旺有關。

謝志宏表示，除了大樂透和威力彩以外，今年改版推出全新玩法的「3星彩」及「4星彩」，週一至週六天天都有開獎，1注25元好入手的價格及跟統一發票一樣簡單的對獎方式，吸引不少民眾嘗鮮，因此台灣彩券在今年端午首次推出「3星彩」及「4星彩」壹獎獎金翻倍的加碼好康。

自5月20日至6月8日「3星彩」壹獎獎金從5千元提高至1萬元；「4星彩」壹獎獎金從5萬元提高至10萬元。此外，同樣於5月20日開始加碼的「39樂合彩」至6月1日共計12期「二合」玩法單注獎金從1,125元提高至1,500元；每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」自6月7日起獎金加碼16天，其中「基本玩法」1~6星9個獎項獎金加碼，「猜大小」與「猜單雙」玩法獎金倍數也由6倍提升至7倍。