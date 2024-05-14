Uber 砸錢買台灣 foodpanda！　外送霸主看中「3大價值」

▲Uber宣布，併購foodpanda的台灣外送事業，台灣外送市場面臨大洗牌。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

Uber Eats於14日宣布，以9億5千萬美元（約新台幣308億元）併購Delivery Hero旗下的foodpanda台灣外送事業，預計於2025上半年完成交易，此併購案尚須主管機關核准。對此，Uber也在聲明中提到併購案背後的三大價值。

事實上，早在2024年3月，德國媒體經濟周刊就曾爆料Delivery Hero有意將台灣事業體出售給競爭對手Uber Eats，價格超過10億美元（約新台幣310億），然而原傳出談判順利，但而後宣告暫時破局。

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如今僅隔2個月，Uber Eats母公司Uber正式宣布收購台灣Foodpanda，Uber將以9億5千萬美元現金併購，將吃下Foodpanda台灣業務高達5.5億歐元（約新台幣188億）的大餅。此外，Uber將購買Delivery Hero價值3億美元的新發行普通股。

對此，台灣Foodpanda也強調，「此項協議還需經由公平交易委員會等主管機關審核，在審查完成前foodpanda的各項服務皆維持不變」。

而Uber也在聲明中提到併購案背後的三大價值。

1、結合各平台資源帶給消費者更多的商品和價格選擇

Uber全球外送事業資深副總裁Pierre-Dimitri Gore-Coty強調，「結合各自平台獨特的消費族群、商家及營運足跡，將有助於我們為消費者提供更多的選擇與最好的價格，為商家提供更多的訂單，以及為外送合作夥伴提供更多的接單機會。我們對於此併購案讓我們能有機會在未來幾年為台灣帶來更好的便利服務和更高的價值，感到非常興奮。 」

2、雙方互補、串連南北

聲明中提到，此併購案將充分結合Uber在全球經營高效平台的專長，以及foodpanda在台灣的綿密佈局和其與受歡迎的在地商家的合作關係。

也就是消費者可以同時享受到Uber在台灣北部和主要城市所提供的較廣泛選擇，以及foodpanda在南部和較小城市所相對擁有的優勢 。

3、將會是台灣半導體產業外，最大國際併購案之一

Uber也提到，此併購案一旦完成交易，將會是台灣有史以來除半導體產業以外的最大國際併購案之一。Uber擴大增加對台灣的投資，正是看中台灣具有讓國際企業及投資人持續長期投資的吸引力。

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