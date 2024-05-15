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台北市政府持續深耕東協　印尼台灣形象中展現綠能環保實力

▲台北市產業發展局率北市優質企業前往印尼形象展拓展東協市場。（圖／貿協提供）

▲台北市產業發展局率北市優質企業前往印尼形象展拓展東協市場。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

台北市政府協助台北市企業拓銷全球市場不遺餘力，積極參與外貿協會與國際貿易署共同舉辦的新南向台灣形象展，繼去年成功於泰國、馬來西亞及印度台灣形象展獲得滿滿商機，今年鎖定5月16日至18日在印尼雅加達舉辦的「2024年印台灣形象展」，開拓東協第一大經濟體市場，匯聚11家台北市亮點企業展現在綠色能源、循環經濟、環保科技三大領域的堅強產業實力。

印尼作為東協最大經濟體，其龐大的人口紅利、快速發展的中產階級、政府大力推動工業4.0政策及2024年遷都計畫，均為台灣企業帶來龐大的潛在商機。此外，印尼政府也積極推動減碳政策，配合遷都計畫，要求新首都必須100%使用乾淨及再生能源，配合針對性的貿易政策，鼓勵企業採用綠色技術、促進綠色產業的投資與創新，提高企業綠色競爭力。

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依據印尼整體發展趨勢，此次台北市政府產發局在2024年印尼台灣形象展內建置旗艦型專館，以「智慧臺北，永續之城」為主軸，展出「智慧管理」及「永續環保」兩大展區。與11家優質台北市企業攜手共同展出台北市在智慧及環保領域的積極城市形象。

此外，展期中規劃了「台北綠沙龍」每日活動，除了介紹臺北市整體的產業發展和觀光文化等城市形象，更聚焦在台北市推動綠色永續和智慧城市建設的努力，同時也由參展企業進行產品發表會，吸引當地潛在買主關注，提供參展企業更多元的商機網絡。

另也安排了一對一的商業媒合洽談會，讓台北市企業與當地潛力買主直接對接，助力北市企業拓展印尼市場。

此次參展的優質台北市企業包括東元電機，其亮點產品的永磁馬達展示了創新的節能理念，通過極低的能耗提供卓越的性能，這是東元致力於創造環保工業解決方案的一大進展；台灣先盟的全環保廢料製材展示其對環境零污染的承諾，將農業廢料及貝殼原料轉化為有價值的資源。

海韻智能的eKoEN能源監控解決方案為用戶提供精確的能源消耗控制，讓人們能夠實時洞察能源使用情況，從而優化能源使用，減少浪費。此次參展的11家企業完整體現了台北市企業在智慧管理和永續環保產業的技術及實力。

透過「2024年印尼台灣形象展-台北主題館」，台北市政府產業發展局希望能持續深化台北市與東協地區的合作交流，強化北市企業的國際鏈結，並借此提升台北市在東協地區的城市形象和影響力。

截至目前，「台北市經貿拓銷計畫」已服務超過500家台北市企業，媒合上千家國內外買主，創造超過新台幣70億元商機。今年計畫將持續持續深耕東南亞市場，並將拓展至日本等其他先進市場，為台北市企業開創更多元的商機。

關鍵字： 台北市政府深耕東協印尼台灣形象綠能環保實力

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