00946重返10元發行價！　4檔高息ETF新兵最先達陣

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台股高息ETF新兵終傳捷報！群益科技高息成長（00946）今（15）日挾科技股走揚、台股創新高的氣勢，開盤不到半小時回到10元發行價，最高報10.01元，成為今年推出的4檔高息ETF中，首檔破發後重返發行價的標的。

台股衝破2萬點後，包括統一台灣高息動能（00939）、元大台灣價值高息（00940）、野村趨勢動能高息（00944）與00946等4檔募集熱烈，但因高檔建倉，掛牌後皆出現破發的現象。

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不過00946在5月9日掛牌後，當日盤中最高來到10.06元，唯投資人憂台股回檔、聯準會延後降息等消息面衝擊，股價一度走弱，5月13日最低來到9.83元，今日重回10元以上。

法人表示，00946的成份股近期表現看俏，00946的資金池中，鴻海佔11.3%、聯發科9.74%、聯詠8.9%、聯電8.22%、日月光投控8.19%、瑞昱7.66%、世界3.98%、漢唐3.45%、瑞儀3.3%、力成2.75%，其中以千金股聯發科近3天漲5.48%，氣勢最佳。

面對破發，法人認為台股從4月中低點反彈回2萬點後陷入整理，主因AI雖仍強勁但其他產業乏善可陳，籌碼方面外資尚未明顯轉多，且報稅季通常壓抑資金動能，惟520新總統就職將至，預期指數為區間震盪，短期重點可關注輝達（NVIDIA）財報、Computex題材族群及高股息ETF換股新入列的標的。

以今日開低的00940為例，早盤最低來到9.67元，跌0.3元，尚未能回到10元發行價，市場聚焦成份股轉換後表現。