史上第一外資股東提案成立　股東行動主義提案納入可成股東會議程

▲可成科技。（圖／翻攝自可成臉書粉專）

記者高兆麟／綜合報導

歷經兩年，台灣史上第一個外資股東提案，成功被納入可成（2474）今年的股東大會。對可成科技提案的外資股東表示，這無疑已達到實質的勝利，更是股東行動主義推動成功的具體成果。

去年五月，可成2大外資股東「寶塔街有限公司」及「瓦山塔主基金有限公司」在股東常會前，提出股東提案，要求修改公司章程，將股利政策改回由股東大會決議，並力促其他所有的股東投票贊成，但為此引爆外資和可成隔空交火，雙方數度發聲明，可成當時更怒嗆，少數股東為了追求短期利益及報酬，一再散播錯假資訊，對公司聲譽造成損害，亦影響多數股東權益，若再有惡意誹謗，將保留法律追訴權，最後，外資提案也並未納入可成股東會議程。

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此次外資股東提出的修正公司章程案，將現金股利政策從董事會決議改回為股東會決議。可成現今的公司章程，載明可成的股東對現金股利的發放，不僅沒有提案權更沒有決議權。在國際間逐漸升高的股東意識潮流下，如何保障小股東權益，讓少數股東有發言權的要求也不断增加。

可成外資股東之一的王亞倫表示，終於讓可成回歸到實質的公司治理，成功落實股東權益。 能夠用少數股東的力量，推動發行公司在公司治理上的改革成功，實屬不易。

王亞倫亦指出，相較於亞洲股東行動主義的盛行，受國際關注的台灣資本市場第一個外資股東行動主義，歷經兩年後，終於提案成功被納入股東大會，證明台灣主管機關不遺餘力推動公司治理，已見顯著成效。

可成的股東提案是修改部分公司章程，相較於國際資本市場，存在著更多且更激進的股東行動主義。經營外資投票顧問及公司治理諮詢Alliance Advisors，董事總經理馮欣宜Celine分析說，近幾年在韓國的股東訴求，多為對公司資本配置相關的提案。今年市場矚目的案例，為要召開股東大會的三星物產(028260)，由來自美國、英與韓國本地的資產管理公司共同提案，要求三星物產增發股利。在台灣過去頗具爭議的案例中，多為支持公司派的挪威主權基金，在此案例中，罕見地公開於官網上表達支持股東提案。

可成的外資代表王亞倫表示，股神巴菲特致股東公開信中強調只需少數勝利就能創造奇蹟！這次股東提案通過的機會雖不大，但能獲得更多股東支持，他們也深表感謝。因為即使不被看好，也要堅持做對的事情。