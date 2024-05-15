3檔ETF新兵520後接力秀！擁抱台日股題材　月月配00943下周掛牌

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

雖今年募集多檔ETF上市掛牌後跌破發行價，但市場募集買氣不退燒，且多集中在台日股。根據統計，月配型的兆豐電子高息等權（00943）預計下周一（5/20）日掛牌，台新臺灣IC設計動能（00947）則是從520開募，另復華日本龍頭（00949）預計於6月12日開募。

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00943在5月9日報請成立，每股發行價15元，預定5月20日正式掛牌，在兆豐投信等權重系列產品「三兄弟」中排行老三，是全台唯一以電子類股高息等權重的ETF，除了加入獲利成長指標因子，搭配等權重再進化的特點，均衡配置各大電子產業成分股、定期平衡機制，提升潛在高報酬機會。

兆豐投信指出，00943聚焦在全電子股中相對成長高息的產業，網羅臺股護國群山類股，挑出50檔較優質的成分股，對於偏好積極投資或青睞電子股、卻怕高檔盤整的投資族群，更是一檔值得長期關注的ETF，再透過「月配息機制」，追求創造現金流量的擴大空間。

至於接力募集的00947，毎股發行價15元，將於5月20日開募。00947經理人黃鈺民指出，台灣IC設計公司不僅鞏固先進製程的領先地位，並持續擴大優勢中，為台股的高獲利族群代表，成為股王的製造機。1987年之後誕生了18個股王，皆是代表當時最夯的產業，2009年後的股王，包含聯發科、矽力KY、信驊、世芯KY等皆是IC設計公司，未來漲勢可期。

00949預計發行價格為15元，並於6月12日起展開募集，復華日本護城河優勢龍頭企業ETF(簡稱：復華日本龍頭，代號00949)獲准募集，其追蹤指數為「NYSE FactSet日本護城河優勢龍頭企業指數」，是國內首檔融合巴菲特投資哲學的日股指數，精選30檔具全球護城河優勢的日本大型產業龍頭股。