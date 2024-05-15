▲台驊看第二季向好趨勢明顯。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

台驊控股(2636)公布今年首季營收46.57億元，營業毛利8.28億元，稅前淨利3.72億元，歸屬母公司淨利2.58億元，EPS1.88元，優於去年的同期的0.81元。台驊指出，今年美國線長約價優於去年，美國消費力道持續強勁，空運配合年中購物旺季需求，將藉此擴大營運表現。

台驊指出，2024年與各航商美國線長約已完成簽署，合約價格優於2023年，同時中國第一季經濟成長超於預期，加上美國消費力道持續強勁，顯示未受到高通膨環境縮減購買意願，預計在五一黃金週假期過後，商品發貨量將快速回升，帶動第二季營運表現。空運第二季將陸續進軍其他電商客戶群，配合年中購物旺季需求，藉此擴大營運表現。

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在中國大陸的內貿物流部分，自第二季起參與國際化學品大廠倉儲物流競標案，同時與中國綜合性企業集團洽談倉儲及配送業務合作可行性，搭配現有鋰礦砂、特殊化學及快銷品業務穩定成長，積極與全面性的擴張內需物流市場業務發展規模。

中歐鐵路四月及五月整體出口訂艙量較2023年增長，其中通往重慶、成都班列接單皆已呈滿艙狀態，六月營運則恢復淡季水平；同時土耳其及喬治亞等新興市場開發成效已逐漸展現，中亞市場亦新增2間代理商合作，第二季營運將呈現淡季不淡。

供應鏈金額2024年融資規模將達2億人民幣，實現物流、金流與商流三方共贏之目的，並為集團創造穩定收益。