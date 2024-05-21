就愛投資「護國神山群」！ 半導體30期貨　即時因應ADR行情變化

▲台積電外觀。（圖／ETtoday資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

被稱為「護國神山群」的半導體類股長期為台股最具題材主流類股，也一直是盤面交投重心，為提供交易人更多選擇，即時掌握交易避險機會，臺灣期貨交易所（期交所）近年相繼推出半導體相關期貨商品，2022年有臺灣半導體30指數期貨，去（2023）年底美國費城半導體期貨（SXF）掛牌上市，今（2024）年初則有台積電（2330）期貨納入夜盤交易。期交所強調，臺灣半導體30指數期貨完整涵蓋台灣及美國股市交易時間，有利交易人因應台股及ADR國際市場行情變化操作。

半導體是全球科技業中樞神經，從手機、電腦、汽車到軍事及太空領域，半導體都是不可或缺元件，尤其在近年疫情影響下，數位經濟蓬勃發展，半導體作為數位化的核心材料，更成為各家必爭的戰略資源。

期交所指出，台灣晶圓代工及封裝測試皆為全球第一、IC設計為全球第二，半導體類股長期為台股最具題材之主流類股。

臺灣半導體30指數期貨交易標的為臺灣指數公司編製臺灣全市場半導體精選30指數，是從上市、上櫃半導體類股中，篩選發行市值前30 大股票作為成分股，涵蓋臺灣半導體供應鏈上中下游各次產業龍頭股，可代表台股半導體股票整體表現。

臺灣全市場半導體精選30指數目前前10大成分股包括台積電（2330）、聯發科（2454）、聯電（2303）、日月光投控（3711）、聯詠（3034）、瑞昱（2379）、世芯-KY（3661）、力旺（3529）、矽力*-KY（6415）與力成（6239）。

2021年7月推出以來至今指數約介於2,900點~5,850點，而2024年4月底指數收盤5,491.79點。

期交所表示，臺灣半導體30指數期貨推出，可提供交易人有效參與臺灣半導體類股交易及避險管道，交易門檻低，提升資金運用效率，另該商品適用夜盤交易，有利交易人因應ADR國際市場行情變化操作。

為擴大國際鏈結並拓展全球商機，期交所在去年12月18日推出美國費城半導體期貨，成為美國境外唯一掛牌該指數期貨交易所，這也是期交所繼美國道瓊期貨、標普500期貨及那斯達克100期貨上市後，加上美國費城半導體期貨掛牌後，成為美國境外唯一同時掛牌美國4檔主要指數期貨的交易所。

美國費城半導體股價指數涵蓋半導體產業鏈上中下游公司，其中包括了Nvidia、AMD、Micron、ASML及 Intel等30家在美國上市的全球半導體龍頭企業，被視為半導體產業景氣風向儀，其指數走向影響台股甚鉅。

由於費城半導體指數近年波動度介於17.6%~47.4%，高於Nasdaq 100等美國指數及國內電子指數，具交易避險誘因。

而期交所去年底所推出美國費城半導體期貨，交易人可直接利用現有國內期貨交易帳戶下單交易，參與美國市場投資，交易更為便利，成本也相對較低，交易人可直接以新臺幣進行交易，無需承擔匯兌風險。

期交所強調，美國費城半導體期貨及臺灣半導體30期貨，搭配台積電等股票期貨，交易人輕鬆掌握國內外半導體產業交易及避險先機，兩商品皆提供日盤及夜盤交易時段，完整涵蓋台灣、美國兩地股市交易時間，便於交易人即時因應國際行情變化。