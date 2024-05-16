快訊／鴻海一度漲5%「飆至179元」！開盤20分鐘成交量達6萬張

▲鴻海。（圖／記者李毓康攝）

記者楊絡懸／台北報導

鴻海（2317）16日早盤以175元開出，一度漲幅近5%，站上179元再寫16年新高紀錄，開盤20分鐘成交量就超過6萬張，目前在176元來回震盪。

受惠於輝達「超級運算怪物」晶片GB200，不少外資法人點名相關焦點股，其中，以鴻海的關注度最大。相比前一天股價情形，第一季法說會因不如投資人預期股價稍微下滑1.5元，以170.5作收，也讓不少人喊著要「撿便宜」。

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鴻海前波歷史高點在2008年5月，當月最高價為184元，如今市場一片看好，股價也持續挑戰16年高點。

外資在最新的報告中以「加碼」評等力挺鴻海。美系外資指出，最樂觀的看法是，AI業務收入貢獻超乎預期、營業利益率擴張、iPhone出貨轉強，那麼2025年本益比將有22倍，股價上看294元。

值得注意的是，鴻海4月營收已開出不錯成績，加上基板、AI伺服器、交換器、液冷等方案，美系外資看好鴻海後市動能，可望推升AI相關營收占比達10%，有機會明後年達16%至17%，拉升長年的整體獲利。

此外，蘋果也已開始建構搭載M2 Ultra晶片的AI伺服器，而這項產品由鴻海集團旗下富士康組裝。

在AI浪潮下，鴻海「從存股變飆股」。鴻海創辦人郭台銘曾立下「鴻海股價不到200元不退休」的承諾，這也意味著，多數投資人也正等著看鴻海目標價有機會來到200元。