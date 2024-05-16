上班很安靜「被說難相處」　過來人點出關鍵：你把概念混淆了

▲原PO個性內向。（示意圖／ETtoday資料照，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都認為同事就是同事，不會想要有進一步的接觸。近日就有網友發文表示，她因為過去的經驗，在職場上變得小心翼翼，也比較安靜一些，不料其他同事卻私底下說她難相處，讓她很不解，為什麼一定要和同事當朋友？不想和同事有過多交集不是很正常嗎？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「只想和同事維持工作上的關係錯了嗎」為標題發文，提到她的第一份工作和同事很要好，但後來卻發現對方是個表裡不一的人。因為這樣的經驗，她在進入第二個職場時，心想應該先觀察一下大家，加上她的個性比較內向，所以平時在辦公室比較安靜。

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然而，原PO日前卻意外得知，原來其他同事私底下說她難相處。對此，她也不禁直呼，她工作就是為了薪水和自我實現，為什麼一定要和同事當朋友？她因為知道同事私底下說她的不是，而不想和大家有過多交集，這不是很正常嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「人本來就很難搞了，所以自己一個人最舒服了」、「職場上就是會有這些在背後道人是非的小人，你愛怎麼過就怎麼過，不必管他們」、「那些很愛來問人私事，再四處像喇叭一樣放送的才難相處」、「非常懂你的心情，入職後才發現老鳥們已經形成小團體，整天一起抱怨公私事負能量滿滿，不加入奉承行列就等著被排擠」。

也有網友建議，「我覺得你把『只維持工作上的關係』、『和同事當學生時期的朋友』、『上班不講話』的概念混淆了，其實最主流的方法，是維持圓滑的社交，不倒心情垃圾給同事、不抱怨，和同事分享工作資訊，互相幫助工作任務」、「每個職場有不同的相處方式，所以其實必須當一個圓滑的人會比較舒服」。