台股ETF規模創2.05兆新高　高息款00940、00919衝最快

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台股大盤持續創新高，台股ETF規模也水漲船高，加上近期2檔台股ETF新兵00944、00946助力，台股ETF規模再度突破兩兆大關，並創下新高。觀察台股ETF規模去年底方1.46兆，檔數為56檔，今年至5月15日規模已來到2.05兆元，檔數也新增至60檔，今年來含息平均績效為13.41%。

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▲台股ETF規模表現。（資料來源：CMoney、圖／ETtoday製表）

進一步觀察今年來各台股ETF規模增減概況，規模增加前五名分別是00940、00919、00929、00939、0056清一色都是高息ETF，其中有兩檔規模增加千億元以上，分別是00919、00940，其中00940為今年新上市ETF，成立規模就高達1751億，另一檔擁有穩定高息的配息政策的00919群益台灣精選高息ETF，今年來規模增加1101億著實深受投資人青睞，規模突破兩千億大關，來到2053.77億，也彰顯出投資人對於穩定配高息的台股ETF熱愛，而這五檔今年來含息報酬率部分則是以00919群益台灣精選高息ETF上漲14.89%表現居冠。

財富管理達人表示，00919即將在5月換股6月配息，屆時會依已公告的殖利率排序，選出前30名為成分股，配置在真正的高股息股票；12月換股時則根據上市櫃公司前三季季報，選出當年度EPS成長率高的股票，預先挑選出未來能配出高息的獲利成長黑馬。同時00919有收益平準金機制，並且採每季3、6、9、12月配息， 00919自成立以來共配息4次，而且皆已完成填息，而最近一次配息，更是上調的配息金額到0.66元，呈現類似台積電階梯式步步高的配息政策，優於投資人期待，因此深受投資人青睞，而投資人對其第五次配息也寄予厚望。

法人指出，2024年台股上市櫃企業獲利在科技業及傳統產業均恢復成長軌道下，多頭可望延續發展；惟5月適逢繳稅旺季、大量高股息ETF調整持股等因素，加上台股上市融資水位目前處於高檔，仍須提防大盤漲多後的修正風險，較佳投資策略仍為分批佈局，以AI相關供應鏈科技股為主軸，搭配復甦型谷底回升的產業，均衡配置參與本波台股多頭行情。