AI PC是關鍵焦點！彭双浪：AI浪潮將帶來台灣科技強大生命力

▲台北市電腦公會理事長彭双浪。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

台北電腦展（COMPUTEX）即將於6月4日展開，對於AI熱潮，台北市電腦公會理事長彭双浪16日表示，「生成式AI」已經是全球各大科技展會的關鍵焦點，AI PC更是亮點，他相信AI浪潮將可在COMPUTEX上帶來台灣資通訊科技產業的強大生命力。

台北市電腦公會16日舉辦COMPUTEX展前活動「AI PC時代來臨產業前景座談會」，吸引數百人前來聆聽。座談會講者包括資策會MIC所長洪春暉、Intel副總裁暨台灣分公司總經理汪佳慧、高通副總裁暨台灣總裁劉思泰、Google Chrome研發總經理馬大康、耐能智慧創辦人暨執行長劉峻誠。

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值得注意的是，在「如何以AI PC生態系提升產業競爭力」的與談人中，包括和碩董事長童子賢、華碩共同執行長胡書賓、廣達資深副總暨雲達總經理楊麒令、光寶科技總經理邱森彬、宏碁智醫董事長連加恩等產業大老皆出席。

彭双浪致詞時表示，AI議題非常熱門，產業也正探討如何連結至AI PC，在這股熱潮趨勢，他感受到AI加速推動的科技產業及展覽資訊已全面回歸，展現出台灣科技產業強大的生命力，生成式AI已是全球各大科技展會的關鍵焦點，尤其執行生成式AI的AI PC，更是今年COMPUTEX不能錯過的亮點。

根據MIC最新產業預測，受到AI浪潮的推動，今年全球的筆電、桌機出貨量將達到2億4,500萬台，其中，有超過20%的電腦是AI PC，這顯示著生成式AI推升的軟硬體整合，已經是現在的成長趨勢。

彭双浪還說，生成式AI不僅為科技大廠創造商機，對新創企業也是同樣的重要，包括OpenAI在內相關的新創企業，2023年就募集將近500億美元的資金，他也相信在未來幾年內，這些AI的新創公司將持續與AI PC生態系合作，共同開拓更多數位轉型的商機。

展望未來，彭双浪說，AI PC就像工業電腦一樣，將AI延伸至各行各業，而COMPUTEX也將繼續扮演推動全球實現AI賦能、數位轉型的關鍵角色，台灣資通訊產業的強項就是結合創新的設計工程與強大的量產能力，因此在未來的生成式AI趨勢下，台灣資通訊產業將可迅速為全球提供解決方案，成為全球科技應用最佳、最信賴的合作夥伴。

今年COMPUTEX就以「AI串聯、共創未來」（Connecting AI）為主題，匯集全球1,500家國內外科技廠商、新創企業、創投、加速器共襄盛舉，展覽內容包括AI運算、前瞻通訊、未來移動、綠能、永續科技等，同時也有InnoVex新創展會，來自30多國、400多家新創產業參展，一起呼應AI創新應用與推廣。