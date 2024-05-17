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美再鍘ＣPU供華為　誰受益

（圖／先探投資週刊提供）

美國再祭重拳，禁止英特爾、高通ＣＰＵ供應華為，中國ＰＣ市場勢必再次洗牌，另外在ＰＣ領域獨霸X86架構的英特爾地位將被動搖。

【文／周佳蓉】

生成式ＡＩ的崛起讓ＰＣ產業興起一股瘋狂的熱潮，各家業者紛紛將AI PC視為下一代ＰＣ的趨勢重頭戲，華為繼七奈米的５Ｇ行動晶片「麒麟9000S」取得技術突破後，今年四月的發表會推出旗下首款ＡＩ筆電MateBook X Pro，還有智慧手錶、手環、平板MatePad等新品同時登場，不過，這台售價近一萬二千人民幣（約五．一一萬台幣）的ＡＩ筆電卻引起了美國政府的高度關注。

MateBook X Pro是首款應用華為盤古大模型的筆電，內建鴻蒙系統、搭載英特爾最新處理器Core Ultra 9，目標銷量至少一百萬台，美國共和黨議員質疑，商務部一邊制裁華為，一邊放行英特爾向華為銷售筆電ＣＰＵ晶片，敦促美國總統拜登對華為採取更嚴格的措施；外媒報導，美國政府已祭出重拳，撤銷英特爾和高通供應華為的許可證，商務部隨即證實取消了向華為出口的某些許可證的消息，從５Ｇ晶片、ＡＩ晶片和晶片製造設備，美國頻頻出招制裁範圍再擴大到ＣＰＵ，就是為了阻止中國半導體產業快速發展，中國也展開報復行動，除了禁止公部門使用iPhone、電腦設備，也要求中國電信業者二○二七年前停止使用境外晶片，可能影響長期供貨的Intel、AMD等，而華為不意外地再度成為風暴的中心。

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華為重傷，陸系廠商得利

美國政府再對華為開鍘，專家研判對華為筆電業務殺傷力大，將導致大陸筆電品牌市占大洗牌。根據研調機構Canalys統計中國 ＰＣ出貨量數據，華為二三年以三九八萬台、市占率十％位居第三名，更擠下原本二二年排名第二的戴爾（Dell）滑落至第四，在輕薄筆電市場，華為更擁有高達二五％的市占率，不過，由於多數華為筆電均採用英特爾的ＣＰＵ，雖然據中國媒體報導華為也在如火如荼地研發自製的麒麟PC CPU，據傳將採用泰山V130架構、基於ARM指令集的八核ＣＰＵ，最快九月推出，在成果出爐前，卻得先面對英特爾晶片的斷料危機。

最新季度的數據顯示，英特爾在全球ＰＣ處理器的市占率為七八％，第二名AMD僅十三％，而這對長期使用英特爾晶片的華為來說衝擊更大，研究機構指出二三年上半年，華為ＮＢ就有高達九成採用英特爾晶片。

華為自從一九年被美方列入貿易限制名單以後，美國廠商出貨給華為都需要事先向美國政府取得許可，英特爾自二○二○年取得許可後就一直供應高階NB CPU給華為，英特爾也證實新禁令可能使第二季營運蒙塵，對於AI PC的策略，英特爾先前曾訂出兩年內全球要出貨一億顆Core Ultra的目標，該目標可能因為新禁令而受到影響；而高通自美中科技戰開打以來，與華為的業務量已急遽下滑，更早已跌出十大客戶之外，僅被允許提供舊款４Ｇ行動晶片、授權５Ｇ專利，隨著專利協議即將於二五財年到期，高通已著手和華為進行續約談判，惟相關的業務量已非常有限，更預估二五年起將不再有華為的任何收入。高通近年積極搶灘AI PC市場，繼去年推出Snapdragon X Elite平台後，再新增了Snapdragon X Plus，而這些晶片都是採用台積電四奈米製程和ARM架構的高通Oryon CPU核心，以及支援每秒四五兆次TOPS的內建神經處理單元（ＮＰＵ），但也很難進入中國市場。

台廠受惠陸半導體本土化

中國信息安全測評中心去年底曾發布「安全且可信」的ＣＰＵ及作業系統清單，作為公部門採購的標準，中國的海思、飛騰、海光、龍芯中科技術、上海兆芯皆榜上有名，而上海兆芯由威盛（2388）和上海市政府共同成立，威盛持股約十四％，是Intel、AMD之外，第三間擁有X86架構製造許可的公司，而近年上海兆芯持續發展自製ＣＰＵ，去年推出「開先KX-7000」系列ＣＰＵ，ＩＯ介面升級至國際主流的DDR5、PCIe 4.0、USB4，被視為是中國半導體業擺脫西方制裁的重要一步。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2300期精彩當期內文轉載》
◎封面故事：電子淡季 發掘投信鎖碼標的
◎特別企劃：汽車零件廠獲利令人驚艷
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◎中港直擊：陸房市夢魘 漫漫長夜何時醒
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（圖／先探投資週刊提供）

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