沒有工作經驗「面試怎麼應對？」　過來人點出關鍵

▲沒有工作經驗該怎麼辦？（示意圖／取自Pexels，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

如果沒有工作經驗，面試被問到相關問題時，應該怎麼回答？一名女網友發文表示，因為她沒有工作經驗，所以面試時，她就會告訴主管自己很願意學習，只是對方卻覺得公司是請員工來工作，而不是請員工來學習，因此她就很苦惱，不知道該怎麼辦。貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「沒工作經驗該怎麼回答面試官」為標題發文，提到如果沒有相關的工作經驗，但自己其實很願意學習時，應該怎麼告訴面試的主管呢？每次遇到這類型的問題，主管都會告訴她，公司是請員工來工作，而非請員工來學習的。

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原PO每次聽到這句話，都會瞬間不知道該說什麼，但對她來說，就是因為沒有工作經驗才要學習，且學習以後才會知道如何解決問題，如果她之後又碰到這類問題，應該怎麼回應？

貼文曝光後，底下網友紛紛留言建議，「坦白與坦然，態度溫和篤定」、「無經驗面試真的難，所以找工作的時候建議不要亂槍打鳥，之後找同領域的工作就會輕鬆多了」、「你可以說，不懂就問、勤寫筆記、多做幾次就會了、會用主動積極的態度讓工作上手」。

也有網友認為，可以表達自己對該職位的興趣，「我對『職位名稱』很有興趣，之前有讀過相關書籍，雖然沒有與這領域直接相關的經驗，但充滿熱忱與興趣，如果有不懂的地方，會積極詢問同事或主管，或會利用下班後時間進修相關專業」、「你可以說你對此職位有興趣，學習力強」。