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投資必修課！能避險也有高風險　一次讓你懂「期貨」到底是什麼

▲「期貨」到底是什麼（圖／不管啦！給我錢）
▲「期貨」到底是什麼（圖／不管啦！給我錢）

記者林夏竹／綜合報導

金融市場有許多投資商品，不過對於一些投資人而言，期貨的交易模式和操作方法仍是一個相當陌生的領域。為了幫助新手投資人了解期貨的本質，Podcast節目《不管啦！給我錢》在最新一期節目中，就對「期貨」的定義、種類、交易方式等核心知識進行了介紹。

「期貨」到底是什麼？

期貨是金融市場中一種衍生產品，代表著雙方對未來某個特定時間點財務資產買賣的承諾。任何可買賣商品都可以發行期貨合約，買方（多頭）承諾以特定價格買入，賣方（空頭）則承諾以特定價格賣出標的資產。主持人海晴也舉例來解釋期貨合約，早期農民為規避天災等不確定因素帶來的價格波動風險,會與買家提前約定未來的成交價格，這種標準化合約為期貨交易的最原始的形式。

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現代期貨交易主要用於兩種目的，「對沖」與「投機」。對沖者利用期貨合約降低價格波動帶來的風險，而投機者則試圖從期貨市場獲利。不過主持人強尼也提醒，期貨具有高桿杆、高風險等特點，因此投資者需格外謹慎並重視風險管理。

目前期貨市場主要分為「商品期貨」和「金融商品期貨」兩大類：
1.商品期貨：包括農產品（黃豆、小麥、玉米）、貴金屬（黃金）、能源（石油、煤）。
2.金融商品期貨：則涵蓋股票（台積電期貨）、公債（10 年期公債）、指數（台灣加權指數期貨）。

不同於股票買賣，期貨交易需要繳納保證金而非依市價交易。期貨公司為投資人設置保證金專戶，投資人需在約定銀行存摺與此專戶間轉移資金。在台灣，投資人最常交易的是大台指期貨（TX）和小台指期貨（MTX），其他如黃金、石油等商品期貨也有相應的期貨型ETF存在。

▲「期貨」到底是什麼（圖／不管啦！給我錢）

▲大台指期(TX)與小台指期(MTX)（圖／不管啦！給我錢）

持有期貨合約時，除了需要考慮保證金、滾動等成本對回報的影響外，還必須注意到保證金追繳的風險，如果市場對投資者不利，他們可能需要追加保證金以維持其持倉，若無法在期限內補足保證金時，券商就會強制賣出資產作為處分，也就是俗稱的斷頭。因此，對於只是想單純投資商品類資產的一般投資人來說，應該考慮購買其他較低風險的金融產品。

總而言之，期貨為投資人提供了一個參與資產價格波動的交易平台，可實現對沖風險或者獲利的不同目的。但由於高風險高回報的特性，投資者務必要先行了解期貨交易的運作原理和風險因素，根據自身的投資目標、風險偏好和市場觀察，選擇適合自己的工具來實現投資策略。

想了解更多的財經大小事與投資小秘訣，每周四請準時鎖定《不管啦！給我錢》

關鍵字： 投資股市投資期貨槓桿高風險高回報大台指期小台指期期貨型ETF

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