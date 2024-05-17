00878除息首日一度陷貼息「百萬股民揪心」　理財專家2招拆解

▲台股開盤上漲42.49點，以21,346.75點開出，但旋即翻黑震盪，進入整理格局。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

國泰永續高股息（00878）17日進行除息交易，早盤以小跌0.3元、23.03元開出，股價走跌旋即再翻紅，在填、貼息的路上遊走，讓百萬股民揪心，理財專家提醒，就算股息是「高殖利率」，也要有填息才會有賺錢。

00878於5月17日進行除息交易，每股配發現金股利0.51元，與權息前股價23.57元比較，首日參考價為23.06元，股息殖利率2.16%。

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除息當天以23.03元開出，需要花上時間才能填到23.57元。觀察00878填息紀錄，2023年的填息天數最少3天、最多6天，平均填息天數為4天。

另一方面，ETF跟著大盤走，台股17日開盤上漲42.49點，以21,346.75點開出，但旋即翻黑震盪，進入整理格局，短線漲勢趨緩，不過指標股基本面仍算穩健。

理財專家表示，投資人如果買進高股息ETF，除息後遲遲未填息，仍可以分短線或長線2招判斷拆解。簡單來說，如果要短線投資，就需要換股操作、停損出場；但長期而言，高股息ETF重點仍在股息，而非價差。

因此，投資人可以先評估自己走短線、還是做長線，唯有記得「高殖利率」也要填息才有賺錢，切忌「短線做成長線」，或者看到貼息就捨不得停損。