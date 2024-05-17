拉金融股迎520！類股指數創高　3檔個股締新猷

▲金融股今日成台股撐盤要角。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／台北報導

市場喜迎520行情，但台股今（17）日受到電子股拉回未再創高，一度下挫近85點，不過臨收盤前半小時買盤湧入金融股，拉抬指數，終場雖仍跌45點，但金融股類股指數攀上1977.79點新高，包括元大金（2885）、永豐金（2890）及城銀（2809）今日再創新高，三商壽（2869）飆出第二根漲停。

金融股指數今日受大盤影響，以低盤開出，交易一小時後，類股指數翻紅，逐步走高，指數在收盤前10分鐘來到今日高點1977.79點，終場以上漲11.15 點、1974.18點作收，統計今年以來金融類股指數上漲逾13%。

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法人指出，金融股今年2大利多，股利配發水準較前一年大增外，今年獲利表現也不錯。

而細究今日金融類股表現中，元大金今全場多在平盤以下，臨收盤前股價翻揚，終場上漲0.05元或0.15%、32.65元作收，盤中最高來到32.7元創史上新高。

永豐金今日也是開低走高，盤中最高來到23.35元，創新天價，終場以上漲0.25元或1.09%、23.15元作收。



小型股包括京城銀以63.5元今日最高價收盤，創史上新高，今年以來漲勢凌勵，飆漲近6成。三商壽今日以漲停價7.21元作收，連拉二根漲停。

至於今日表現佳金融個股還有中信金（2891）收今日最高38.1元，續創19年高點；玉山金（2884）今日盤中來到29.1元，創22個月高點；台新金（2887）收今日高點18.9元，創10個月高點；第一金（2892）盤中最高至28.15元，創9個月高點。