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台積電在美設廠狀況連連　外媒：最糟考慮轉移未來投資

▲▼台積電。（圖／記者高兆麟攝）

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

晶圓代工龍頭台積電 (2330) 在美國亞利桑那州廠建築工地發生化學槽車爆炸，導致一名外包工人死亡，這成為台積電在美國擴大業務的最新打擊，對此外媒GlobalData表示，台積電全球擴張在美國遇到了重大挑戰，促使一些人考慮台積電是否可能將其未來在美國的投資，轉移到其他更適合晶片製造的地方。

台積電計畫在亞利桑那州建三座工廠，累計投資達650億美元，是美國史上最大的外國直接投資項目，台積電表示，亞利桑那州第三家工廠的建成將使創造的就業總數達到約6000個，並創造累計超過20000個獨特的建築工作崗位，以及數以萬計的間接供應商工作。

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儘管拜登政府對這種創造就業機會帶來的經濟發展感到高興，尤其是在選舉年，但許多行業專家對美國是否有能力履行如此熟練的職位表示擔憂。另外，台積電在美國問題層出不窮的背景下，卡車爆炸嚴重到造成人員死亡，可能會對台積電的美國關係造成難以挽回的傷害。

此外，有報導也指出，高度工會化的美國工人與台積電管理層之間存在文化衝突，不滿的美國工人和從台灣到美國支援的員工做法與美國工作文化不符。台積電一直難以在當地填補職缺，而當地工人則指責台積電引進外籍工人以降低當地薪資。

還有報導稱，台積電很難填補在處理晶片製造中使用的高度複雜和敏感設備方面經驗豐富的員工的空缺。美國 STEM 教育程度落後於台灣、韓國和亞洲其他地區。

對此GlobalData Thematic Intelligence 資深分析師Mike Orme 表示，台積電面臨來自蘋果等公司越來越大的壓力，要求更快地多元化，遠離台灣，其大部分業務都在台灣，以避免未來出現疫情後的供應鏈問題。

他指出，台灣存在許多可能影響其確保供應鏈連續性的能力的問題，尤其是地震風險、乾旱以及中國的入侵、破壞或封鎖威脅。但在全球擴張迫在眉睫的背景下，台積電在美國業務的延誤和招聘困難可能會導致台積電放棄美國作為投資標的。例如，日本的政府補貼、其在關鍵特種化學品和材料以及生產設備方面的世界領先地位、其勤奮和熟練的勞動力，再加上日本比美國或歐洲成本更低的事實，使其成為多元化發展的好地方。

台積電在日本正在考慮建立多個工廠，其中一個工廠已經提前六個月為日本客戶生產12奈米晶片，第二個工廠計劃於2025 年生產6奈米或5奈米晶片，第三個工廠可能生產3奈米晶片還尚未得到確認。

關鍵字： 台積電

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