ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

00940換股「優先增持」曝光！玉山金近1%　長榮航、華碩成亮點

▲元大臺灣價值高息ETF（00940）換股，吸引投資人矚目。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

元大台灣價值高息（00940）17日盤後公布換股名單，50檔成分股，有21檔新增、21檔刪除，其中，外界最關注的長榮（2603）並未被剔除，而從成分股觀察，會發現此次新增名單中權重最高的是玉山金（2884），比重逼近1%，受多數投資人矚目。

根據00940公開說明書內容指出，成分股定期審核結果於基準日後，間隔5個交易日後生效；於指數定期審核生效日（含）起，設有5個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動的權重分配在5個交易日內調整。

[廣告]請繼續往下閱讀...

依規定，00940需在5個工作日完成換股。如果以5月17日公布持股新增21檔陸續買入計算，可發現權重排序為：玉山金（0.97%）、長榮航（0.66%）、華碩（0.64%）、永豐金（0.52%）、第一金（0.45%）、健鼎（0.39%）、京城銀（0.24%）、華固（0.18%）、國產（0.16%）、玉晶光（0.15%）、三陽工業（0.14%）、漢翔（0.14%）、天鈺（0.12%）、南寶（0.08%）、京鼎（0.07%）、長虹（0.07%）、新日興（0.05%）、台表科（0.05%）、冠德（0.04%）、華立（0.03%）、欣陸（0.03%）。

也就是說，在00940新增21檔成分股中，權重最多前3檔就是：玉山金（2884）、長榮航（2618）、華碩（2357），讓多數投資人想跟著進場布局。

值得注意的是，玉山金在5月17日盤勢亮了「一根大紅柱」，漲2.47%、收盤價29元。玉山金今年每股配發1.4元股利，現金股利1.2元，股票股利0.2元，現金殖利率為4.14%；長榮航今年配發1.8元，以收盤價37.4元計算，現金殖利率也有4.81%。

隨台股今年以來持續上漲，此次00940調整21檔成分股，呈現出「電子類股減少、金融類股增加」，讓整體持股平均本益比下降。元大投信指出，00940追蹤標的指數就是參考「巴菲特價值投資哲學」，成分股以股利率進行加權，提供投資人從短期價差操作，轉至中長期存股領息的解決方案。

關鍵字： 00940ETF高股息ETF投資理財換股

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

快訊／00940換股開獎！ 長榮還在　成分股「增刪各21檔」曝光

快訊／00940換股開獎！ 長榮還在　成分股「增刪各21檔」曝光

元大台灣價值高息（00940）掛牌上市以來，首次成分股調整出爐。在50檔成分股中，新增及刪除各21檔，調整後指數本益比下降，聚焦相對「低本益比」優質股票的評價面，其中，外界最關注的長榮（2603）並未被刪除，至於權重如何則要等官方公布。

2024-05-17 16:34
中鋼董座翁朝棟「最後一天上班」　最掛念龍頭鋼廠如何低碳轉型

中鋼董座翁朝棟「最後一天上班」　最掛念龍頭鋼廠如何低碳轉型

中鋼（2002）董事長翁朝棟準備退休，5月17日是他在中鋼上班最後一天。任職中鋼董事長近8年，他牢記在心的是，中鋼如何面對氣候變遷、碳中和等挑戰；他也相信中鋼將可持續攜手國內鋼鐵產業鏈，一起朝向低碳轉型之路前行。

2024-05-17 14:59
拉金融股迎520！類股指數創高　3檔個股締新猷

拉金融股迎520！類股指數創高　3檔個股締新猷

市場喜迎520行情，但台股今（17）日受到電子股拉回未再創高，一度下挫近85點，不過臨收盤前半小時買盤湧入金融股，拉抬指數，終場雖仍跌45點，但金融股類股指數攀上1977.79點新高，且包括元大金（2885）、永豐金（2890）及城銀（2809）今日再創新高，三商壽（2869）飆出第二根漲停。

2024-05-17 14:35
辜仲諒暌違17年重返中信金董事會　吳一揆接任金控副董

辜仲諒暌違17年重返中信金董事會　吳一揆接任金控副董

中信金控（2891）今（17）日上午召開臨時董事會，通過大股東辜仲諒以仲遠投資法人代表身分出任董事一職，這也是辜仲諒脫離金融圈17年後重新回鍋，中信金前總經理吳一揆同樣也以宜詮投資法人代表，出任董事職位，重回中信金，並接任中信金副董事長，相關人事案都從今日起生效。

2024-05-17 15:29
台積電在美設廠狀況連連　外媒：最糟考慮轉移未來投資

台積電在美設廠狀況連連　外媒：最糟考慮轉移未來投資

晶圓代工龍頭台積電 (2330) 在美國亞利桑那州廠建築工地發生化學槽車爆炸，導致一名外包工人死亡，這成為台積電在美國擴大業務的最新打擊，對此外媒GlobalData表示，台積電全球擴張在美國遇到了重大挑戰，促使一些人考慮台積電是否可能將其未來在美國的投資，轉移到其他更適合晶片製造的地方。

2024-05-17 15:22
台積電飆漲逾4成令人傷腦筋！　外媒曝「部份基金持倉面臨上限」

台積電飆漲逾4成令人傷腦筋！　外媒曝「部份基金持倉面臨上限」

根據外媒彭博社報導，晶圓代工龍頭台積電（2330）今年已上漲42%，其在高端AI晶片製造領域的主導地位，備受基金經理青睞。但他們現在面臨單一持倉限制的基金不能再增持台積電股票，可能還得因為漲幅過高拋售部分持股。

2024-05-17 12:45
00878除息首日一度陷貼息「百萬股民揪心」　理財專家2招拆解

00878除息首日一度陷貼息「百萬股民揪心」　理財專家2招拆解

國泰永續高股息（00878）17日進行除息交易，早盤以小跌0.3元、23.03元開出，股價走跌旋即再翻紅，在填、貼息的路上遊走，讓百萬股民揪心，理財專家提醒，就算股息是「高殖利率」，也要有填息才會有賺錢。

2024-05-17 10:02
航空雙雄爆量擠進前五大！華航刷9個月新高價　長榮航漲逾2.5％

航空雙雄爆量擠進前五大！華航刷9個月新高價　長榮航漲逾2.5％

航空雙雄起飛，華航（2610）盤中漲逾4％至24.9元，寫下9個月新高，爆出逾14萬張大量，居台股成交之冠；長榮航（2618）漲逾2％，成交量逾9萬張居台股第四，台灣虎航（6757）、星宇航空（2646）也漲逾1％。

2024-05-17 10:53
加油等等！　下周汽柴油每公升擬調降0.2元

加油等等！　下周汽柴油每公升擬調降0.2元

Non-OPEC+產量估計年增每日120萬桶，預期國際油價將會走弱，國內汽油價格下周預計調降，汽、柴油每公升預計皆調降0.2元。

2024-05-17 10:23
00940換股啟示錄　專家：00878可能剔除2檔壽險金控

00940換股啟示錄　專家：00878可能剔除2檔壽險金控

女子今天早上沒有發文，就是在等待00940的更新。00940這次50檔成分股21進、21出。從換股進出來看，先前很多投顧、分析師預估目前00940第一大持股「長榮」會被踢除而引來大聲批評，看來又是一場預測失準，長榮並不在00940踢除的名單中。

2024-05-18 00:02

讀者迴響

熱門新聞

快訊／00940換股開獎！增刪各21檔

台積電全出清！他笑曝對帳單「準備買房了」

張菲持上千張鴻海「60元就入手」！PTT羨：賺破億

不賣台積電「報酬1200%」！　全場驚呆：台灣股神

待台積電2年「忙到沒時間喝水」慘得糖尿病　

006208逼近百元「要賣掉？」　網點出2關鍵

威力彩一注獨得！　女子捐500萬回饋雲林

快訊／陽明被跟進「關緊閉」！　明起至月底分盤交易

00878除息首日一度陷貼息

辜仲諒暌違17年重返中信金董事會　吳一揆接任金控副董

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

編號3469！Toyz住3人房　監獄第一頓肉菜配白飯

富邦女孩檸檬球場秀歌喉　李雅英、慈妹憋笑表情失守

Toyz輕裝報到入監！6親友到場「擁抱送別」

日本男孩獨特擲球方式　網友驚呼：是螺旋丸！

美國試乘無人計程車！　智能駕駛全程安穩通行

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366