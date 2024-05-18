00940換股「優先增持」曝光！玉山金近1%　長榮航、華碩成亮點

▲元大臺灣價值高息ETF（00940）換股，吸引投資人矚目。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

元大台灣價值高息（00940）17日盤後公布換股名單，50檔成分股，有21檔新增、21檔刪除，其中，外界最關注的長榮（2603）並未被剔除，而從成分股觀察，會發現此次新增名單中權重最高的是玉山金（2884），比重逼近1%，受多數投資人矚目。

根據00940公開說明書內容指出，成分股定期審核結果於基準日後，間隔5個交易日後生效；於指數定期審核生效日（含）起，設有5個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動的權重分配在5個交易日內調整。

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依規定，00940需在5個工作日完成換股。如果以5月17日公布持股新增21檔陸續買入計算，可發現權重排序為：玉山金（0.97%）、長榮航（0.66%）、華碩（0.64%）、永豐金（0.52%）、第一金（0.45%）、健鼎（0.39%）、京城銀（0.24%）、華固（0.18%）、國產（0.16%）、玉晶光（0.15%）、三陽工業（0.14%）、漢翔（0.14%）、天鈺（0.12%）、南寶（0.08%）、京鼎（0.07%）、長虹（0.07%）、新日興（0.05%）、台表科（0.05%）、冠德（0.04%）、華立（0.03%）、欣陸（0.03%）。

也就是說，在00940新增21檔成分股中，權重最多前3檔就是：玉山金（2884）、長榮航（2618）、華碩（2357），讓多數投資人想跟著進場布局。

值得注意的是，玉山金在5月17日盤勢亮了「一根大紅柱」，漲2.47%、收盤價29元。玉山金今年每股配發1.4元股利，現金股利1.2元，股票股利0.2元，現金殖利率為4.14%；長榮航今年配發1.8元，以收盤價37.4元計算，現金殖利率也有4.81%。

隨台股今年以來持續上漲，此次00940調整21檔成分股，呈現出「電子類股減少、金融類股增加」，讓整體持股平均本益比下降。元大投信指出，00940追蹤標的指數就是參考「巴菲特價值投資哲學」，成分股以股利率進行加權，提供投資人從短期價差操作，轉至中長期存股領息的解決方案。