雅加達台灣學校33周年慶　學生八成是華人、台生三成回台唸大學

▲右起雅加達台灣學校董事長宋培民、校長張晉福。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／綜合報導

雅加達台灣學校昨(18)日舉辦33周年慶，學校校長張晉福指出，目前從幼稚園到高中有五百多名學生，有興趣學中文的學生很多，印尼與外國籍學生都收，台籍學生約有60名，高中畢業後約三成回台灣唸台灣大學等國立大學，其中念醫科佔三成。學校董事長宋培民表示，他鼓勵學生按自己興趣發展，現在有唸餐旅學校的，也有到英美深造的。



印尼於1945年8月17日宣佈獨立後，秉持「班察西拉」（PANCASILA）立國五原則，厲行單一國

籍及同化政策。1965年「九、三十」事件後，更限令千餘所華僑學校全部關閉，致使華語文教育在印尼幾成絕響。

印尼地大物博，人口眾多，近年來更大力推動經濟發展，加強基礎建設，推動金融自由化，積極吸引外商前來投資，呈現一片繁榮景象。 台灣人前來印尼投資者，歷年來已逾一百三十多億美元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲雅加達台灣學校33周年慶與熱鬧的頒獎典禮及學童表演。（圖／記者張佩芬攝）

為因應台灣投資廠商，及旅印各界從業人員子弟接受華語文教育之迫切需要，經駐印尼台北經濟貿易代表處，多年來向印尼政府不斷溝通、爭取，終於在1991年同意由我方設立「雅加達 台北學校」。

並由印尼台灣工商聯誼會(雅加達、萬隆、泗水）和國內外各界熱心人仕贊助，使校校於創校第二年即擁有自建校舍，大幅提昇教學水準。

1991年5月，經印尼政府許可設立，並於1992年1月經台灣僑委會立案。1998年1月歸建台灣教育部輔導，2002年8月經印尼國民教育部核准招收印尼籍及外國籍學生。

張晉福指出，學校雖然是華語教學，但學生表現非常優異，9名學生參加校際比賽拿回30多個獎盃，在全印尼高中名列全國第四。有學生在去年召開的東盟主席會議，獲選擔任大會英文翻譯。另印尼很缺華語人才，經常有企業要求學校推薦人選。