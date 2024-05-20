台灣國際扣件展將於6月開展　聚焦綠色永續與 台灣製造實力

▲「台灣國際扣件展」將於6月5日至7日於高雄展覽館盛大舉行；圖為2023年展出畫面。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

由經濟部國際貿易署主辦的「台灣國際扣件展」將於今年6月5日至7日於高雄展覽館盛大舉行。以「Green Fastening, Precision Attaining·永續扣件，精準實踐」為展覽主軸，聚焦永續製程的實踐，與高附加價值扣件發展，整體規模較去年成長20%，為疫情之後最大規模的國際扣件展覽，貿協歡迎業者線上登記觀展。

本年度國內外領先企業齊聚一堂，匯聚超過300家企業展出，使用近1000個攤位，包括知名家具品牌螺絲供應商至盈實業、台鋼集團旗下臺灣建築鋼構市場龍頭春雨集團、全球頂尖複合螺絲製造商世鎧、台灣主要木工螺絲製造商鉑川。

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跨域發展業者包含半導體設備扣件製造商路竹新益、電動車扣件供應商恒耀，皆將展示高附加價值螺絲扣件。國際參展商包含義大利、美國、波蘭、德國等國際廠商，從原料到成品與服務，完整呈現扣件產業生態系。

台灣作為全球第三大扣件出口國，在全球扣件產業中佔有領先地位，但也正面臨著永續的轉型挑戰。展覽首次設立「高值化扣件主題館」透過不同產業應用的螺絲扣件，藉由創新與產業轉型呈現產業鏈的多元生產韌性，促進永續經濟成長。

「綠色永續專區」中將展示國內第一套扣件業專屬碳排追溯管理系統，協助業者落實製程碳管理，另有多項節能減碳及廢熱回收技術。而「ESG Pioneer永續標章」則為參觀者標註通過國際ESG認證的參展企業，不僅提升符合ESG規範企業的能見度，也讓參觀業者迅速找到符合ESG國際標準的供應商。

歐盟碳邊境調整機制(CBAM)將於2026年正式上路，為了強化台灣扣件產業的國際競爭力，「全球扣件產業論壇」邀請歐洲扣件經銷商協會秘書長暨螺絲批發商貿易協會總經理Alexander Kolodzik講述CBAM對台灣扣件貿易的影響與策略。

工研院產業科技國際策略發展所能源策略長林志勳分享扣件碳排與CBAM現況因應模式。展期間也將舉辦CBAM填報說明會，實務上協助業者針對課徵碳邊境稅預作準備。

本屆扣件展作為「推動台灣會展產業發展計畫(MEET TAIWAN)」的永續示範會展，透過全面導入低碳裝潢、低碳運輸等措施，預計可達減碳50%的目標，在主題設計和展覽執行面都扣合國際低碳永續趨勢，期望帶動整體產業往綠色永續邁進。歡迎業者線上預登參觀，把握扣件展兩年一次的觀展機會，更多活動資訊，可至官網查詢：https://www.fastenertaiwan.com.tw/。