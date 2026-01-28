海岬型運價單日漲2成　新興、裕民、中航揚帆鎖漲停

▲海岬型運費單日大漲，裕民三檔散裝船攻漲停。(圖／裕民提供)

記者巫彩蓮／台北報導

西非幾內亞鋁土礦盛產，加上大量的鐵礦石訂單，租家搶租船舶，昨（27）日海岬型船單日上漲5395美元、漲幅22.42%，以 2萬9156美元作收，今（28）日散裝航運新興（2605）、裕民（2606）、中航（2612）今天開盤後亮燈強勢鎖住漲停，台航（2617）、慧洋-KY（2637）、四維航（5608）、正德（2641）漲幅也落在4～5%之間。

鐵礦砂需求不弱，寒冬運煤需求增加，帶動散裝船運價走揚，去年第一季波羅的海乾貨船綜合指數(BDI)僅有1118點，海岬型船平均日租1萬2998美元、巴拿馬型9591美元、超輕便型1萬355美元，輕便型9058美元；昨天BDI已經達到1999點，海岬型船日租2萬9156美元、巴拿馬型船日租1萬4621美元，超輕便型1萬3138美元，輕便型1萬897美元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

法人指出，海岬型運價也在去年12月上旬從每日4.5萬美元，一路下滑到今（2026）年1月中不到2萬美元，昨日已回升到2萬9千美元，運價反彈都有利於海岬型船船公司獲利表現。

裕民、中航、新興三檔散裝航運股，旗下各有22艘、12艘、7艘海岬船，除中航採長租模式，新興有2艘、裕民近10艘船舶平均分散年度四個季度換約，以期在現貨市場爭取較高運價。