海岬型運價單日漲2成　新興、裕民、中航揚帆鎖漲停

▲裕民航運海岬型船。(圖／裕民提供)

▲海岬型運費單日大漲，裕民三檔散裝船攻漲停。(圖／裕民提供)

記者巫彩蓮／台北報導

西非幾內亞鋁土礦盛產，加上大量的鐵礦石訂單，租家搶租船舶，昨（27）日海岬型船單日上漲5395美元、漲幅22.42%，以 2萬9156美元作收，今（28）日散裝航運新興（2605）、裕民（2606）、中航（2612）今天開盤後亮燈強勢鎖住漲停，台航（2617）、慧洋-KY（2637）、四維航（5608）、正德（2641）漲幅也落在4～5%之間。

鐵礦砂需求不弱，寒冬運煤需求增加，帶動散裝船運價走揚，去年第一季波羅的海乾貨船綜合指數(BDI)僅有1118點，海岬型船平均日租1萬2998美元、巴拿馬型9591美元、超輕便型1萬355美元，輕便型9058美元；昨天BDI已經達到1999點，海岬型船日租2萬9156美元、巴拿馬型船日租1萬4621美元，超輕便型1萬3138美元，輕便型1萬897美元。

法人指出，海岬型運價也在去年12月上旬從每日4.5萬美元，一路下滑到今（2026）年1月中不到2萬美元，昨日已回升到2萬9千美元，運價反彈都有利於海岬型船船公司獲利表現。

裕民、中航、新興三檔散裝航運股，旗下各有22艘、12艘、7艘海岬船，除中航採長租模式，新興有2艘、裕民近10艘船舶平均分散年度四個季度換約，以期在現貨市場爭取較高運價。

關鍵字： 散裝航運海岬型船運費上漲鐵礦砂裕民

【麻布袋漂上岸】漁民一打開嚇傻：竟是43公斤大麻！ 市價破2千萬

日圓換匯驚見「0.2086」3個月最差　10萬台幣少換近2萬日圓

日圓換匯驚見「0.2086」3個月最差　10萬台幣少換近2萬日圓

美國總統川普對弱勢美元表態「很棒」，非美貨幣大暴衝，日圓急升效應下，台銀日圓兌新台幣現鈔換匯今（28）日第1盤賣出價掛出「0.2086」逾3個月最差，10萬元新台幣換到的日圓比去年最甜行情少換快2萬日圓。

2026-01-28 10:05
川普喊「很棒」引爆非美貨幣狂衝　日圓驚見152字頭

川普喊「很棒」引爆非美貨幣狂衝　日圓驚見152字頭

美國總統川普對弱勢美元喊出「我覺得很好」（I think it’s great），非美貨幣一夜暴衝，美元指數重摔失守96大關探向4年最低，日圓、歐元全都勁揚，日圓兌美元飆上152字頭見3個月新高。

2026-01-28 08:48
立百病毒列法定傳染病　恆大、毛寶8檔防疫股刷漲停

立百病毒列法定傳染病　恆大、毛寶8檔防疫股刷漲停

國際間再度傳出新型傳染病，印度立百病毒病例激增，致死率達75%，這也帶動台股生醫防疫股漲勢，今（28）日口罩相關恆大（1325）、康那香（9919）、南六（6504）；防護衣美德醫療-DR（9103）；清潔用品毛寶（1732）；體温計熱映（3373）；醫用手套乳膠申豐（6582）；抗體試劑股亞諾法（4133）等8檔個股齊刷漲停價位。

2026-01-28 10:43
記憶體3檔漲停　旺宏法說會釋「虧損收斂」類股狂歡

記憶體3檔漲停　旺宏法說會釋「虧損收斂」類股狂歡

記憶體股狂歡派對開不停，今（28）日旺宏（2337）挾法說會釋出「虧損收斂」利多漲停，晶豪科（3006）、華邦電（2344）同步亮燈，力積電（6770）、華東（8110）也爆量勁揚，概念股熱鬧滾滾。

2026-01-28 09:36
海岬型船日租單日上漲5395美元、漲幅22.42%　創15年來首季最佳紀錄

海岬型船日租單日上漲5395美元、漲幅22.42%　創15年來首季最佳紀錄

散裝船運市場今年首季迎來超旺的表現，海岬型船昨(27)晚現貨市場日租收29,156美元，單日上漲5395美元、漲幅22.42%，船舶仲介商估計至少是15年來首季最佳紀錄，不但淡季不淡，還呈現高水平運價。業界高階指出，西非幾內亞鋁土礦盛產，加上大量的鐵礦石訂單，引得租家進入市場搶租船舶。

2026-01-28 01:55
SK海力士穩坐輝達HBM4最大供應商　外媒爆搶下逾七成供貨份額　

SK海力士穩坐輝達HBM4最大供應商　外媒爆搶下逾七成供貨份額　

南韓半導體大廠SK海力士在新一代高頻寬記憶體（HBM4）市場再度取得領先。據韓媒韓聯社報導引述南韓半導體業界最新消息指出，SK海力士已拿下英偉達今年第六代HBM4供貨量逾三分之二的訂單，市佔比接近七成，市場看好其在HBM4世代持續穩居龍頭地位。

2026-01-28 12:21
威剛領軍記憶體族群出關！　法人點名四大動能AI超級循環正式啟動

威剛領軍記憶體族群出關！　法人點名四大動能AI超級循環正式啟動

記憶體族群過去三季上演一場驚心動魄的重生劇碼，從國際大廠減產保價、報價觸底反彈，再到 AI 浪潮帶動 HBM（高頻寬記憶體）供不應求，激勵威剛、十銓、南亞科、華邦電相關概念股狂飆列入「處置股」，隨著分盤交易限制解除，法人點名四大關鍵動能成為股價核心燃料。

2026-01-28 12:16
日圓急升還有機會再漲15%　外資曝1關鍵看「日債買盤」

日圓急升還有機會再漲15%　外資曝1關鍵看「日債買盤」

日圓兌美元一連3個交易日走強，創下自2024年8月以來最強勁的三日漲勢，但花旗集團策略師Daniel Tobon並不認為因此而看好日圓會一路維持強勢，他表示，要維持漲勢，日本買家需要再次將資金投入本國債券市場。

2026-01-28 12:07
飾金每錢20510元新高　銀樓老闆爆「大戶論斤買賣抱走逾千萬」

飾金每錢20510元新高　銀樓老闆爆「大戶論斤買賣抱走逾千萬」

美國總統川普支持美元弱勢的談話催升貴金屬行情飆升，隨著國際金價暴衝，台銀黃金存摺今（28）日上午11點半掛出每公克5308元天價，民間飾金報價也出現每錢2萬零510元新高，銀樓老闆坦言這波漲價催出大戶出手，「論斤買賣交易金額都是8位數、破千萬元以上。」

2026-01-28 11:55
景氣亮紅燈「該賣出快跑？」　投資達人勸先做1事：談賣出還太早

景氣亮紅燈「該賣出快跑？」　投資達人勸先做1事：談賣出還太早

景氣燈號如市場預期亮出紅燈，不少投資人緊張問「現在是不是該賣股了？」對此，投資達人「股魚」提醒，雖然警訊出現，但目前仍非出場時機。他強調，市場動能依舊存在，尤其在傳產和中小型股逐步活絡之下，投資人應聚焦於「移動停利」，進行價位的監測，而非急著獲利了結。

2026-01-28 11:29

