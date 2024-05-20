運氣超旺　王儷娟陽明三年估年終獎金加紅利約1500萬元

▲王儷娟在陽明三年，領到的年終獎金與紅利估計約1500萬元。（圖／資料照）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運(2609)稽核長暨副總經理王儷娟已辭去陽明職務，預計6月中轉任富邦金獨立董事。王儷娟在陽明3年，碰上貨櫃船運市場有史以來最大榮景，員工獎金加紅利估計領到約1500萬元，而在陽明工作32年的現任總經理杜書勤，卻因為是行政院選派，受到與現實脫節的所謂「肥貓條款限制」，硬是少領約1600萬元，超大的反差讓業界都為他嘆息。

王儷娟在2021年3月以金管會檢查局長身分退休，轉任陽明稽核長兼副總經理，估計月薪在25萬元上下，而那年陽明獲利高達1652.69億元，EPS48.73元，2022年獲利1805.92億元，EPS51.71元；公司在2022年發了12個月績效獎金，約23個月員工紅利，2023年則發了12個月年終獎金，約25個月員工紅利，總計約72個月；王儷娟到任第一年是按任職月份比例發放，會少掉幾個月。

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王儷娟資歷好、運氣好，領到高額獎金是應該的，但是杜書勤從基層出身，在陽明工作32年，卻因過時的「肥貓條款」限制，含所有獎金總薪資不能超過24個月，那兩年合計約少領約50個月，而全案一拖三年，行政院公股管理督導小組卻不願合理修訂該行政命令，任令杜書勤委屈到底。

陽明本月10日董事會原擬案討論發給董事長與總經理各200萬元個人績效獎金，並經薪資報酬委員會討論，建議應由經理部門提報董事會討論是否爭取公股股權管理機構解除派任公司董事長、總經理之薪資上限規範，以符合市場慣例。未料因消息提前曝光，被說成是自肥，經媒體報導後，董事會將該案擱置。

今年陽明估計EPS在10元以上，杜書勤很有可能再度領得比公司協理級以上主管少，業界都認為杜書勤應該痛下決心，申請降職為副總經理，或是以副總經理身分代總經理，只是過去兩年的損失已無法彌補，降為副總還要降薪資，將來退休金會少領，不見得划算。