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長榮航紀念品開領　「保溫杯墊」通路兌換期限5／23

▲長榮航2024股東會紀念品。（圖／記者廖婕妤攝）

▲長榮航2024股東會紀念品。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

長榮航（2618）今年股東會將於5／29舉行，此次股東會紀念品送出「陶瓷保溫杯墊禮盒組」，在最後買進日前進場的約30萬名股東都可領取，持股1張以上者若不出席股東會、但想領紀念品，5／23前都可至徵求場所辦理。

長榮航本次股東會送出陶瓷保溫杯墊禮盒組，內容物包括保溫盤、380ml陶瓷杯、陶瓷杯蓋及攪拌棒，只要插入USB孔即可發揮保溫效果，平均可保溫約45-55度，且是採用重力感應開關，放置自動開啟加熱、拿開即斷電，陶瓷、玻璃、不鏽鋼等耐熱平底杯款皆適用。

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長榮航去年沒有發放股東會紀念品；2022年則送出統一超商商品卡50元，是睽違13年來再度發放股東會紀念品，讓股東又驚又喜、直呼是禮輕情意重；至於再前一次發放紀念品則是2008年，送出保鮮盒二入組。

長榮航2023年全年合併營收為2003.57億元，稅後淨利為215.94億元，不過由於股本增加，EPS為4.01元，則為歷史次高表現，董事會決議擬配發每股1.8元現金股利。長榮航去年營收與獲利寫下歷史新高，也讓公司決定再度發放股東會紀念品、且豪華大升級，讓不少股東都相當期待。

至於要如何領到本次股東會紀念品？股東如欲委託徵求人代理出席，5／23前持開會通知書第一聯委託人欄簽名或蓋章，至徵求場所辦理；不過要注意，持股未滿1張股東無法採用此方法領取紀念品。

若是親自參加股東會，可持開會通知書第一聯簽名或蓋章出席股東會並領取紀念品，領取時間至會議結束止，會後恕不補發；持股1張以上股東若不出席股東會，僅領紀念品者，可持開會通知書第一聯於開會當天、會議結束前至股東會會場領取。

至於電子方式行使表決權，投票成功且無重複委託者，可持「身分證正本」在今年8／13至8／15期間，至台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會國際會議中心地下一樓領取紀念品；非以電子方式行使表決權股東，恕無法於此期間領取。

關鍵字： 長榮航股東會紀念品

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