所羅門股價攻新高「單月獲利卻衰退」！被證交所列入24檔注意股

▲證券交易所公布24檔注意股，其中，所羅門被列入其中。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

財經中心／台北報導

證交所21日公布24檔注意股，其中，輝達概念股「所羅門」（2359）因近期成飆股，股價衝上歷史新高，也有當沖異常情形，應主管機關要求提早公布4月獲利年減逾5成，每股淨利（EPS）0.12元；累計今年前4個月合併營收10.6億元，年減17.6%。

觀察所羅門21日的股價，以139元開出，盤中約在中午12時40分往上攻，並以漲停板151.5元作收，上漲13.5元，漲幅9.78%。

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證交所表示，所羅門最近6個營業日累積收盤價漲幅達39.10%，且5月21日的週轉率為43.52%；最近60個營業日起迄2個營業日的收盤價漲幅達307.80%，最近90個營業日起迄2個營業日的收盤價漲幅達285.98%。

此外，所羅門5月20日最近6個營業日的當日沖銷成交量占最近6個營業日總成交量比率68.46%，且5月20日當日沖銷成交量占該日總成交量比率78.45%。

其他被列入注意的有價證券資訊還包括：亞力國票37購01（068535）、亞力富邦37購01（068706）、吉茂（1587）、合機（1618）、南光（1752）、第一銅（2009）、三陽工業（2206）、矽統（2363）、昆盈（2365）、燿華（2367）、佳能（2374）、盟立（2464）、吉祥全（2491）、晟銘電（3013）、健鼎（3044）、泰碩（3338）、凌通（4952）、尼得科超眾（6230）、光聖（6442）、藥華藥（6446）、惠特（6706）、雷虎（8033）、同方友友-DR（911868）。