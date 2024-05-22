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126萬股東爽領中鋼紀念品！零股散戶2招也可拿　時間地點一次看

▲中鋼126萬名股東將領「砧心有您」紀念品。（圖／中鋼提供）

記者楊絡懸／台北報導

126萬名股東準備來領紀念品！中鋼（2002）今年股東會推出「砧心有您」抗菌多功能不鏽鋼砧板組，只要持有1,000股（1張股票）以上的股東，自5月23日起至5月30日止，可憑委託書兌領一份紀念品。

中鋼股東會紀念品有資格限制？去哪裡領？

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根據中鋼股東會通知書，126萬名股東可在5月23日早上9時開始、5月30日下午4時之前領取紀念品。

有兩種股東身分區別：

1、持股1,000股（1張）以上的股東：持股1,000股以上的股東，可持「開會通知書正本第二聯」，前往指定地點（全通、長龍、聯洲），兌領股東會紀念品一份；如果需透過委託，則要去圓山花博流行館或高雄捷運紅線R9中央公園站。

2、持股未滿1,000股（1張）、也就是零股散戶的股東：僅限參加「電子投票」或「股東會當日親自出席股東會」2方法的股東，才可以領取股東會紀念品。

其中，「電子投票」必須在5月20日至6月16日上網投票成功、且未重覆委託，像是利用臺灣集中保管結算所的「股東e票通」電子投票平台作業。

接著，零股散戶可在6月26日至6月28日的上班時間，攜帶出席通知書、身分證明文件、或列印「股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁（擇一皆可），前往通知書上載明的指定地點。

至於中鋼股東會紀念品領取地點，包括：中鋼股東會現場（6月19日當天）、各大券商的股務代理處、民間機構的指定地點，相關資訊詳載於開會通知書。

▲中鋼今年股東會紀念品「砧心有您」有3大特色。（圖／中鋼提供）

中鋼今年紀念品送什麼？有哪些特色？

中鋼考量國人重視食安衛生，並搭配近年超夯戶外露營及野餐風潮，中鋼今年股東會紀念品推出「砧心有您」抗菌多功能不鏽鋼砧板組，可在親近大自然使用，也可與家中現有砧板輪替使用，是一款戶內外皆適宜的生活良品。

「砧心有您」有3大特色：

1、抗菌衛生，使用安心：「砧心有您」為不鏽鋼及PP塑料雙砧板組合，不鏽鋼砧板材質採用特製304抗菌不銹鋼，清洗方便，好保養。塑料砧板以食品級PP塑料製成，耐溫攝氏-10度至110度，於各種冷凍及高溫食材均可安心使用。

2、三種功能，巧思貼心：砧板表面的六邊形格紋可固定食材，在刀切過程中不易滑動，並採用傾斜式設計，底部可承接料理食材時產生的過多水分，方便實用。背面立體曲折溝槽，可做為餐具或茶杯瀝水臺使用，兼具料理生鮮、蔬果、瀝水3種功能於一體。

3、便於攜帶，永續環保，採用旋轉45度的三角形卡扣巧思，可使不鏽鋼砧板與PP塑料砧板雙體合而為一，收納更方便；而且是減少一次性包裝耗材，以可重複使用PVC收納袋作為外部包裝，兼具防塵衛生及外出攜帶的便利性。

▲中鋼股東會紀念品領取須知。（圖／記者楊絡懸攝）

▲中鋼股東會紀念品領取須知。點圖可放大。（圖／記者楊絡懸攝）

關鍵字： 中鋼股東會紀念品

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2024-05-21 06:00

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