前公司寄離職證明「8元郵票都不貼」　他拿信被收錢！網傻眼喊摳

▲原PO收到信被要求補繳16元。（圖／翻攝自FB爆怨2公社）



記者施怡妏／綜合報導

一名網友抱怨，公司寄離職證明，但信封上沒有貼上郵票，當他收到信件時，被要求補繳8元郵票錢，傻眼直呼「連8元的郵票都捨不得貼？」貼文曝光，網友紛紛喊扯「這真的摳到極致了」，但也人表示，「願意給就不錯了，大部分要你回去拿」。

有網友在「爆怨2公社」發文，貼文中附上信件照片，信件以平信寄出，上面清楚寫著欠資額8元、手續費8元，總共16元的郵資費用需要由他支付，「在這裡服務快10年，寄給前員工離職證明，連8元的郵票都捨不得貼？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光，網友分喊扯，「證明離開這公司是對的，再繼續服務是在浪費生命」、「格局真小，還好離職了」、「台灣一堆公司老闆嘴上說的省著摳著都是員工身上的，然後高層老闆年年換新車吃大餐，闆娘還到處打卡買名牌包不手軟」、「郵資也不付，什麼爛公司」、「看到這裡，我也想寫封問候信寄給前老闆，重點是～不貼郵票，對方自付，我也想讓老闆瞭解一下他自己的品行」。

不過，也有網友指出，「你不是第一個，我最近也遇到，離職及勞退，連EMAIL都不寄，叫我自己去拿」、「已經不錯了，還有證明可以拿，我之前那間公司，就直接擺爛裝死了」、「可能離職率太高，光用在寄離職證明的郵票，一年就要花不少錢了」、「有的都不給，之前我兒子做一年被裁員，我們去跟他要都不給」、「大公司制度本來就比較死，總不能人事貼8元吧」。