ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

台積電啟動「Eco Plus！生態共融計畫」　三大面向深化綠色保育

▲▼台積電攜手跨界夥伴啟動「Eco Plus！生態共融計畫」。（圖／台積電提供）

▲台積電攜手跨界夥伴啟動「Eco Plus！生態共融計畫」。（圖／台積電提供）

記者高兆麟／綜合報導

隨著氣候變遷的挑戰加劇，維護生態系統與自然環境成為邁向永續發展的重要關鍵。為進 一步履行對保護生物多樣性的承諾，台積電（2330）今日宣布啟動 「Eco Plus!-生態共融計畫」，串聯企業內、外部資源，強化生物棲地連結、提升物種生存力，並發起獎勵制度支持生物多樣性潛力人才與重要生態研究，盼從棲地、物種與知識培力等三大面向，加速推動生態復育與自然教育培力的積極實踐。

台積電致力於營造科技與生態平衡，為確保生態系統永續使用並維持生物多樣性，自 2022 年第四季啟動營運廠區「自然與生物多樣性依賴及衝擊評估」，更於 2023 年提出《生物多樣性宣言》，承諾採用「避免、減少、復育及抵減」的衝擊減輕對策，落實維護生物多樣性的相應行動。今年，台積電於國際生物多樣性日進一步啟動「Eco Plus！生態共融計畫」，針對長期以來的廠區周邊生態維護與稀有物種復育行動深化與展延，擴大串聯政府單位、非營利組織與非政府組織、學術機構與企業夥伴資源，不僅在現有行動基礎上進行策略強化與效益整合，亦推動教育培力，為綠色保育行動賦能。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台積電人力資源資深副總經理暨 ESG 委員會主席何麗梅表示：「做為全球領先的半導體公司，我們深刻了解自身對環境和生態保育承諾的堅持，將對整體產業供應鏈起到關鍵的促動作用。台積電很高興能擔起號召者的角色與責任，攜手產官學研的夥伴共同進行資源串聯與整合，在此一別具意義的日子宣布啟動『Eco Plus!-生態共融計畫』。展望未來， 我們也期許能在全球營運據點展開類似計畫，全面實踐科技與生態共榮願景。」

台積電「Eco Plus！生態共融計畫」涵蓋棲地面、物種面、知識面三大主軸。計畫首發將以台中廠區周邊為起點，攜手觀察家生態顧問公司連結筏子溪與大肚山的破碎生物棲息地，推動友善農作、山林綠帶營造與廊道結構物切割改善、溪流藍帶友善管理等棲地營造與保護，完善淺山庇護傘；在物種保育方面，除了長期進行的近自然林營造與稀有物種生態復 育，本次計畫將新增納入巴氏銀鮈、環頸雉、草鴞、穿山甲、石虎、柴棺龜等 6 種瀕危物種保育，藉以穩固生物多樣性基礎。

觀察家生態顧問有限公司總經理黃于玻表示:「生物多樣性危機已成為全球嚴峻挑戰，台積電投入台灣淺山庇護傘行動，期許引領更多企業響應，共同建構國土生態網絡。」

知識面則呼應生物多樣性宣言中的推廣自然與環境教育策略，與農業部生物多樣性研究所、中華民國野鳥學會合作，建立生物多樣性獎項，激勵全台大專院校與研究機構、碩/博士生、生態相關學生社團等提出保育研究與計畫，並邀請研究機構、非營利組織與非政府組織據此發展落地執行規畫，目標為支持及培育多達 96 名生態潛力學者與 63 件關鍵生態研究， 並透過舉辦生物多樣性交流研討會，促進跨域交流和國際人才接軌。

此外，亦透過「eBird Taiwan 鳥類資料庫」與「iNaturalist 愛自然」推廣公民科學家，建構全齡生態教育策略，為環境友善與生態保護意識的建構播下關鍵種子，進而投入資源發展 Merlin APP 鳥音辨識工具與 AI 物種辨識系統，深化與擴充台灣在地生態資料庫，用行動促進生物多樣性主流化。

農業部生物多樣性研究所所長楊嘉棟表示:「『用行動，讓生物多樣性成為主流』是本次生多所與台積電合作主軸，藉由設置獎學金與推廣 iNaturalist 愛自然，提升公眾認知，鼓勵各界參與生物多樣性保育，攜手守護台灣的美麗生態。」

中華民國野鳥學會秘書長呂翊維表示:「推動台灣鳥類地圖計畫、強化 Merlin 鳥音辨識是台灣鳥類公民科學重要里程碑，台積電的支持讓我們更有動力投入，深化民眾對生物多 樣性的認識與參與，促進保育工作。」
 

關鍵字： 台積電

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

美系外資點16檔台廠沾輝達光　台積電列榜首

美系外資點16檔台廠沾輝達光　台積電列榜首

NVIDIA財報公佈在即，外資也出具最新報告，預期基本面仍優，但股價可能已經提前反應，不過外資也點名16家台灣廠商有望受惠，其中台積電仍獨佔鰲頭。

2024-05-22 11:57
近2百萬股民注意！00929填息達陣　00878收復3成

近2百萬股民注意！00929填息達陣　00878收復3成

台股首檔月配息ETF、復華台灣科技優息（00929）」昨（21）除息首日雖陷貼息，今（22）日挾台股大漲三百餘點氣勢，在臨收盤前40分股價觸及20.42元，2天順利完成填息，至於國泰永續高股息（00878）上周五除息，今日單日大漲1.44%，填息挺近3成。

2024-05-22 15:20
00878、00919月底換股！牽動4500資金　2投顧拆解曝光

00878、00919月底換股！牽動4500資金　2投顧拆解曝光

昨天女子剛好看到凱基投顧跟統一投顧針對5月份接下來要換股的00878跟00919換股名單預測報告，00878規模超過2500億、00919也已經接近2000億，這二檔到5月31日換股生效日時，很可能加總4500億的資金調整，而且這二檔成分股皆只有30檔，影響可能更加明顯，因此女子今天快速帶大家看一下這二檔在投顧預測下可能會是如何！

2024-05-22 14:06
輝達黃仁勳加持！　台股3檔挾「機器人」題材創高

輝達黃仁勳加持！　台股3檔挾「機器人」題材創高

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳點名人形機器人將成主流，帶動台股3檔相關概念股漲不停！指標股所羅門（2359）今（22）日盤中即飆漲停鎖死至收盤，再創新高價，盟立（2464）也收漲停，締新猷，廣明（6188）則創波段高點。

2024-05-22 14:34
2家職業工會欠繳保費　勞保局將暫拒給付

2家職業工會欠繳保費　勞保局將暫拒給付

勞保局公布最新職業工會欠繳保險費名單，包括「大臺中作物栽培職業工會」及「桃園市租賃小客車駕駛員職業工會」都欠繳保險費已逾繳費寬限期，呼籲欠費工會所屬理、監事及會員，督促工會儘速繳費。

2024-05-22 14:06
台積電刷860元天價！7檔「高含積」ETF同歡　0052飆漲2%

台積電刷860元天價！7檔「高含積」ETF同歡　0052飆漲2%

台積電（2330）今（22）日近11點25分大漲19元來到860元刷新天價，漲幅2.26%，市值飆上22.23兆元，7檔「高含積」台股ETF皆漲逾1%，以富邦科技（0052）帶頭漲逾2%、元大MSCI台灣（006203）盤中刷新天價表現最亮眼。

2024-05-22 11:34
61檔台股ETF熱爆　受益人衝破832萬連12周創高

61檔台股ETF熱爆　受益人衝破832萬連12周創高

根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，台股ETF受益人最新一周增加14506人，來到832萬人為連續12周創新高，進一步統計，去年底台股ETF受益人僅6070728人，目前已來到8322379人，增加了2251751人，檔數也從去年的56檔來到61檔；而今年來61檔台股ETF含息報酬率平均也有上漲13.67%的好表現。

2024-05-22 08:44
台積電刷864新高　台股大漲315點來到21552點同破紀錄

台積電刷864新高　台股大漲315點來到21552點同破紀錄

輝達（NVIDIA）公告財報前夕，權值股台積電（2330）盤中刷865元天價，雖「僅」以864元作收，創最高收盤價，並帶動台股今（22）日開高，終場大漲315點來到21551.83點，漲幅1.48％，成交量4398.11億元。

2024-05-22 13:37
126萬股東爽領中鋼紀念品！零股散戶2招也可拿　時間地點一次看

126萬股東爽領中鋼紀念品！零股散戶2招也可拿　時間地點一次看

126萬名股東準備來領紀念品！中鋼（2002）今年股東會推出「砧心有您」抗菌多功能不鏽鋼砧板組，只要持有1,000股（1張股票）以上的股東，自5月23日起至5月30日止，可憑委託書兌領一份紀念品。

2024-05-22 08:01
保額百萬以下免強制執行！　金管會彭金隆：6月修法預告

保額百萬以下免強制執行！　金管會彭金隆：6月修法預告

金管會主委彭金隆對於攸關消費者權益的保險法案首度表態！彭金隆今（22）日指出，金管會擬修法建議，解約金在10萬元以下、壽險保單保額在100萬元以下，可以不用被強制執行，相關方案6月會提出，屆時也將進入修法預告程序。

2024-05-22 15:07

讀者迴響

熱門新聞

126萬股東準備領中鋼紀念品

520求婚2年女友　500萬男下秒愣：求背800萬債

兒科醫師變千億大亨　打造「股王傳奇」成台灣之光

即／大樂透1億一注獨得　端午加碼19人爽中百萬

00940換股！神達、佳世達逾3萬張待消化

輝達財報前台積電刷858元天價　指數大漲逾260點

00940換股！長榮遭狂砍近2.3萬張　股價逆勢抗跌

2家職業工會欠繳保費　勞保局將暫拒給付

華南金「史努比碗」領取攻略曝光！　5／27通路兌換起跑

網紅賣ETF亂象　金管會新規：要良民證

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

中捷20歲嫌躺染血車廂 被警上銬爆吼：我會走

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！　民眾遞毛巾幫止血：救了大家

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！女乘客急遞毛巾止血　感動喊：救了大家

遇亂流「3分鐘急墜6千英呎」　新航客機迫降曼谷已2死30傷

立院通過藐視國會罪 官員虛偽陳述將有刑責

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366