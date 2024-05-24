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200萬變1744萬僅花21年！ 用0050帶你理解72法則與時間複利的威力

▲「七二法則」感受複利威力（圖／不管啦！給我錢）
▲「72法則」感受複利威力（圖／不管啦！給我錢）

記者林夏竹／綜合報導

大家都說投資要趁早開始，許多父母從孩子剛出生時就開始投資，把孩子的零用錢和紅包錢投入股票與基金，通過長期的時間來創造複利。或許大家無法想像時間加上複利到底有多厲害，Podcast節目《不管啦！給我錢》在最新一期節目中，用了大家都認識的標的0050案例和數字，來讓大家感受一下複利對長期投資的驚人影響力，也跟大家分享如何用「72法則」來評估投資本金翻倍所需的時間。

元大台灣50（0050）是台灣第一檔ETF，於2003年6月25號成立以來，股價從36.98元增長至160多元，配息超過50元，報酬率達到772%，年化報酬率大約是10.9%。強尼也舉例說明，如果投資者在0050成立初期投入200萬元新台幣，並將現金股利再投資，經過21年的時間，其資產將增長至可觀的1,744萬元新台幣。

節目也分享了一個簡單公式「72法則」，用於估算本金翻倍所需的時間：
72 ÷ 年化報酬率(%) = 本金翻倍的時間(年)

儘管這個公式並非精確無誤，但它提供了一種快速計算複利的方法。主持人海晴也以1.8%的高利活存利率來計算，72÷1.8=40，存款100萬元，需要經過40年才能翻倍。另外強尼也已儲蓄險保單為例，投入本金30年後全數領回，外加多一倍的本金，72÷30(年)=2.4(%)，一年的報酬率是2.4%。

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那以0050來說，上市以來年化報酬率是10.9%，套用72法則計算，大概多少年會翻倍呢？72÷10.9≒6.6，答案是不用7年時間，不過這些是過去的表現，不代表未來依然會這麼厲害，只能當作推估的參考。

▲「七二法則」本金翻倍時間計算（圖／不管啦！給我錢）
▲「72法則」本金翻倍時間計算（圖／不管啦！給我錢）

從72法則的公式中我們能發現，想要發大財，可以從2個地方去努力，一個是「報酬率」一個是「時間」。投資者可以通過提高報酬率或延長投資時間來加速資產增長。例如，元大台灣50的投資者在不到7年的時間內就能看到資產翻倍，而高利活存則需要超過40年。

現在大家應該都能理解，為什麼說投資從小開始很重要了，即使選擇保守和穩健的投資選擇，只要投資時間足夠長，也能讓資產有顯著增長。

想了解更多的財經大小事與投資小秘訣，每周四請準時鎖定《不管啦！給我錢》

關鍵字： 投資理財股市投資複利72法則元大台灣500050報酬率

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