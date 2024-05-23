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指數創高！22檔台股ETF締新猷 　00946人氣最旺

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

台股今（23日）早盤指數再創高，連2個交易日刷新紀錄，台股ETF表現也不遑多讓，以昨（22）日股價來，看22檔收盤價創下歷史新高，也讓182萬2683位台股ETF受益人開心賺錢；若以成交量來看，交易最熱的是月初甫上市群益科技高息成長（00946）以4.2萬張最具人氣。

▲▼5月22日創新高的台股ETF成交量前十 。（圖／業者提供）

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從昨日收盤價來觀察61檔台股ETF表現，包括群益台灣精選高息（00919）、00946、群益台ESG低碳50（00923）、元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）、兆豐電子高息等權（00943）等22檔收盤價創下歷史新高。

群益投信表示，台灣投資人偏愛台股ETF，受益人數已來到832萬人，等於在台灣2300萬人口中，每3人就有1人投資台股ETF，台股基本面仍穩健，加上科技產業恢復成長周期，AI發展更是為產業增添成長動能與商機題材，台灣科技股有望吸引外資與長線資金回流，中長期展望正向看待。

而在科技股方面，更是不乏獲利能力與配息能力俱佳之公司值得留意，鑒於每年6~8月為除息旺季，建議投資人接下來可考慮透過以董事會公告最新股利與獲利表現作為成分股篩選依據，以及跟上台股整體AI的大趨勢以及擁有外資偏好特性的科技台股ETF，來為未來可期的上漲行情超前佈署。

00946經理人洪祥益表示，電子業不僅是對台灣經濟貢獻最多的產業，獲利能力更是居所有產業之冠，從投資角度來看，可說是與高息股並列為台灣人最愛的投資主題。從產業趨勢來觀察，台灣擁有完整的電子產業生態鏈，包括晶圓代工、IC設計、電子代工在全球科技趨勢中扮演重要角色，甚至擁有全球市佔第一的公司，故電子股向來也是外資投資台股時，所青睞的板塊。

隨著全球AI如火如荼發展，台灣科技廠不僅有望持續受惠，獲利與成長性俱佳，投資前景亦可期。

關鍵字： ETF00946

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