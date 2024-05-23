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先探／輝達的下個戰場機器人

圖／先探投資週刊提供

隨著AI、感測、材料技術持續突破，人形機器人生產成本下降，再加上勞動力短缺影響，全球人形機器人產業正加速發展，未來十年接迎來爆發性成長。

文／莊家源

在今年三月舉行的ＧＴＣ大會上，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳展示了多款人形機器人，同時公布了Project GR00T計畫，透過全新的運算平台Jetson Thor結合最新架構的ＡＩ晶片Blackwell、與專為機械手臂設計的基礎模型Isaac Manipulator、以及用於自主移動機器人（ＡＭＲ）的ＡＩ視覺辨識Issac Perceptor，提高機器人對於人類行為的認知能力，進而執行複雜任務，並增進人機互動的自然性。Digitimes認為隨著ＡＩ、感測器、材料等技術突破與成本下降，加上勞動力短缺影響，全球人形機器人產業正加速發展，未來五～十年人形機器人將迎來爆發性成長，預估至二○三五年將創造近二六○億美元的產值。

機器人發展五大趨勢

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根據國際機器人聯盟（ＩＦＲ）公布的最新報告顯示，截至去年底，全球機器人的裝置量創下約三九○萬台的新紀錄，今年全球工業機器人安裝量預估為六二．二萬台、年增四．九％，其中亞洲仍為最大的工業機器人市場，其次為歐洲與北美，ＩＦＲ認為未來機器人產業的發展將聚焦在五大趨勢，分別為ＡＩ與機器學習、協作機器人應用、移動機械手臂、數位孿生與人形機器人。

受到機器人技術持續提升，感測器、視覺技術和智慧夾爪的快速進步，與生成式ＡＩ的出現開啟了新的解決方案，再加上兩隻手臂和兩條腿的人形設計，使機器人能夠在工作環境中表現得更靈活，另外透過數位孿生的技術，可以使用真實世界的數據，來運行模擬並預測可能的結果，因此可以對其進行壓力測試和修改，達到節省成本的效果。

近期中國工信部公布了二○二五年大規模生產人形機器人的詳細目標，工信部認為人形機器人可能會成為另一種顛覆性技術，類似於ＰＣ或智慧型手機，這可能會改變人類的生產方式與生活方式。

以目前主要的人形機器人來看，主要有美國與中國兩大陣營，其中波士頓動力在二○一三年推出採用液壓動力的Atlas人形機器人，過去十年在移動能力上可謂為人形機器人的典範，而今年四月波士頓動力宣布液壓版Atlas退役並推出新一代電動版Atlas，大幅縮減體積、重量與保養成本，且安全性與靈活度更勝以往，可見電動化人形機器人為大勢所趨，電動版Atlas也預計在明年導入現代汽車（Hyundai）工廠場域進行試驗。

人形機器人具成長潛力

電動車大廠特斯拉（Tesla）在二○二一年首次公開Optimus機器人計畫，並於隔年發表Optimus機器人原形，去年底再發表Optimus Gen 2，新款的Optimus重量比上一代輕了十公斤，行走速度快了三○％，移動方式也更加自然、平衡和精確，預計在今年底導入Tesla電動車產線進行試驗，執行長Elon Musk也在Ｘ社群平台上透露，新款Optimus人形機器人最快將在明年底上市。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2301期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊提供

關鍵字： 先探投資週刊輝達機器人

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