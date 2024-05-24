台積電傳奇推手！曾繁城身家254億進富豪榜　張忠謀：沒他不行

▲台積電董事曾繁城新晉成為「億萬富豪」。（圖／記者湯興漢攝）



文／今周刊

富比士（Forbes）最新報導，隨著AI股止跌回升，台股頻創新高，2024全球億萬富豪榜中，有10多位來自AI領域的富豪首次上榜。

其中，80歲的台積電前副董、現任董事曾繁城，也新晉成為「億萬富豪」。曾繁城個人持有台積電股票2.94萬張、持股比率0.11%，依台積電週三（5/22）收盤價計算，身家高達254億元。

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而曾繁城曾經於2021年12月，把名下5000張台積電股票，轉讓給妻子，當時總價值超過30億元，若是妻子都沒賣股，如今價值也超過43億元。

曾繁城是張忠謀最佳戰友：沒有他，我無法發展市場

富比士報導，曾繁城可以說是台積電的傳奇推手，他是台積電創辦人張忠謀最佳戰友，在2018年6月，曾繁城和張忠謀一起辭去職務、擔任董事，仍任創意電子董事長，而30多年前，也是他把即將於6/4退休的台積電董事長劉德音，從美國找回來台積電工作。

張忠謀曾說，台積電發展初期，如果沒有曾繁城帶領團隊鞏固內部，他就無法在外放心發展市場，是台積電擁有今日成就的主要功臣。

持有台積電股票2.94萬張，市值254億

曾繁城在2012年受訪時表示，由於技術落後，公司一開始無法吸引美國企業注意，無論是對台積電本身還是對自己和張忠謀來說，起初的發展道路都不容易。

電子時報（Digitimes）》社長黃欽勇則是表示，在台積電的發展早期階段，曾繁城曾領導團隊對公司內部進行鞏固，以此協助張忠謀對外部市場的發展工作、技術。

高齡80歲的曾繁城，成為新「億萬富豪」，他個人持有台積電股票2.94萬張、持股比率0.11%，依台積電週三（5/22）收盤價計算，身家高達254億元。

▲台積電創辦人張忠謀。（圖／記者湯興漢攝）

張忠謀若一股沒賣，持股市值已暴增至千億

張忠謀則是在2017年，以85歲高齡首次登上當年的富比士台灣50富豪榜，他在退休時，持有的12.5萬張台積電，如果1股都沒有賣，張忠謀持有台積電的市值暴增至1080億元。

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